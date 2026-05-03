Pohánková prehrala vo finále turnaja ITF vo Wiesbadene s Akugueovou
Sedemnásťročná hráčka Národného tenisového centra tak nezískala svoj tretí titul na ženskom okruhu ITF.
Autor TASR
Wiesbadene 3. mája (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková nezískala titul vo dvojhre na turnaji ITF WTT W100 v nemeckom Wiesbadene. Zverenka trénera Róberta Gašparetza nestačila vo finále na domácu hráčku Nomu Nohu Akugueovú a podľahla jej vo vyrovnanom zápase 2:6, 6:7 (3).
Sedemnásťročná hráčka Národného tenisového centra tak nezískala svoj tretí titul na ženskom okruhu ITF. V roku 2024 sa radovala v Bratislave, na začiatku tohto roka v poľskom Leszne. Vďaka úspešnému ťaženiu vo Wiesbadene sa Pohánková posunie po prvý raz do tretej svetovej stovky rebríčka WTA. Pred turnajom jej patrilo 341. miesto, v onlajn vydaní po neúspešnom finále figuruje už na 273. priečke.
„Veľmi ma tento výsledok teší, aj keď určite by bolo lepšie, keby som vyhrala. Súperka hrala vo finále dobre. V druhom sete som cítila šancu, no napokon sa mi nepodarilo ísť do tretieho. Celkovo turnaj hodnotím pozitívne. Určite sa neuspokojím, práve naopak, budem chcieť od seba ešta viac. Cítim, že na veľa veciach musím ešte popracovať, aby som bola pripravená na ďalšie turnaje a ešte silnejšia ako teraz. Vo Wiesbadene som mala od prvého kola náročné zápasy, fakticky v každom kole som bola jednou nohou vonku z turnaja. Vždy som to však ustála a opäť sa vrátila na dve," uviedla Pohánková pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.
