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Pohánková v 1. kole kvalifikácie Wimbledonu nestačila na Tanovú

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Slovenská tenistka Mia Pohánková. Foto: TASR/AP

Sedemnásťročná víťazka juniorskej dvojhry v minulom roku dostala od organizátorov voľnú kartu.

Autor TASR
Londýn 23. júna (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková ukončila svoje pôsobenie na grandslamovom turnaji Wimbledon v 1. kole kvalifikácie. Sedemnásťročná víťazka juniorskej dvojhry v minulom roku dostala od organizátorov voľnú kartu, nad jej sily však bola Francúzka Harmony Tanová, ktorá zvíťazila 7:6 (3), 2:6, 6:1. Hlavná časť Wimbledonu odštartuje 29. júna.



kvalifikácia dvojhry - 1. kolo:

Harmony Tanová (Fr.) - Mia POHÁNKOVÁ (SR) 7:6 (3), 2:6, 6:1
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