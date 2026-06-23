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Pohánková v 1. kole kvalifikácie Wimbledonu nestačila na Tanovú
Sedemnásťročná víťazka juniorskej dvojhry v minulom roku dostala od organizátorov voľnú kartu.
Autor TASR
Londýn 23. júna (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková ukončila svoje pôsobenie na grandslamovom turnaji Wimbledon v 1. kole kvalifikácie. Sedemnásťročná víťazka juniorskej dvojhry v minulom roku dostala od organizátorov voľnú kartu, nad jej sily však bola Francúzka Harmony Tanová, ktorá zvíťazila 7:6 (3), 2:6, 6:1. Hlavná časť Wimbledonu odštartuje 29. júna.
kvalifikácia dvojhry - 1. kolo:
Harmony Tanová (Fr.) - Mia POHÁNKOVÁ (SR) 7:6 (3), 2:6, 6:1
Harmony Tanová (Fr.) - Mia POHÁNKOVÁ (SR) 7:6 (3), 2:6, 6:1