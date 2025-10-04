Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pohánková v semifinále podľahla Havlíčkovej 2:6, 6:0, 4:6

Na archívnej snímke tenistka Mia Pohánková (SVK). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Šestnásťročná Slovenka prišla v prvom sete o svoje druhé podanie.

Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková neobháji titul na domácom podujatí J&T Banka Slovak Open 2025 v Bratislave. V sobotnom semifinálovom súboji podľahla Češke Lucii Havlíčkovej po troch setoch 2:6, 6:0, 4:6. Tá si vo finále zmeria sily s úspešnejšou z dvojice Alina Kornejevová - Daria Snigurová.

Šestnásťročná Slovenka prišla v prvom sete o svoje druhé podanie. Jej súperke sa darilo a za stavu 5:2 si pripísala ďalší brejk, ktorý znamenal zisk setu. Pohánková sa následne nenechala zarmútiť, Havlíčkovú brejkla trikrát a uštedrila jej „kanára“. V rozhodujúcom sete podávala ako prvá Češka, Pohánkovej zobrala tretí servis. Obhajkyňa titulu ešte dokázala znížiť na 4:5, ale o štyri roky staršia Havlíčková zápas doviedla do víťazného konca.
