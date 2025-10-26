< sekcia Šport
Pohánková zdolala Klugmanovú, na WTJ Finals skončila na 3. mieste
Sedemnásťročná slovenská tenistka zaznamenala na juniorskom turnaji majsteriek štyri víťazstvá v piatich dueloch.
Autor TASR
Čcheng-tu 26. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková obsadila na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu konečné tretie miesto. Ako nasadená trojka zdolala v nedeľnom súboji o bronzovú priečku Britku Hannah Klugmanovú za 53 minút 6:2, 6:3.
Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka mala zápas celý čas pod kontrolou, zaznamenala dve esá a urobila iba jednu dvojchybu oproti piatim súperky. Pohánková uštedrila nasadenej dvojke na podujatí druhú prehru, Klugmanovú zdolala predtým aj v základnej skupine (6:3, 6:4).
Sedemnásťročná slovenská tenistka zaznamenala na juniorskom turnaji majsteriek štyri víťazstvá v piatich dueloch. Základnú B-skupinu vyhrala bez jediného zaváhania, jedinú prehru utrpela v semifinále, keď podľahla najvyššie nasadenej Američanke Kristine Penickovej 3:6, 6:7 (8). Tá vo finále nestačila na turnajovú štvorku Belgičanku Jeline Vandrommeovú, prehrala v troch setoch 6:4, 6:7 (5), 5:7.
Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka mala zápas celý čas pod kontrolou, zaznamenala dve esá a urobila iba jednu dvojchybu oproti piatim súperky. Pohánková uštedrila nasadenej dvojke na podujatí druhú prehru, Klugmanovú zdolala predtým aj v základnej skupine (6:3, 6:4).
Sedemnásťročná slovenská tenistka zaznamenala na juniorskom turnaji majsteriek štyri víťazstvá v piatich dueloch. Základnú B-skupinu vyhrala bez jediného zaváhania, jedinú prehru utrpela v semifinále, keď podľahla najvyššie nasadenej Američanke Kristine Penickovej 3:6, 6:7 (8). Tá vo finále nestačila na turnajovú štvorku Belgičanku Jeline Vandrommeovú, prehrala v troch setoch 6:4, 6:7 (5), 5:7.
ITF World Tour Junior Finals - o 3. miesto:
Mia POHÁNKOVÁ (SR-3) - Hannah Klugmanová (V.Brit.-2) 6:2, 6:3
Mia POHÁNKOVÁ (SR-3) - Hannah Klugmanová (V.Brit.-2) 6:2, 6:3