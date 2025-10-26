Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. október 2025Meniny má Demeter
< sekcia Šport

Pohánková zdolala Klugmanovú, na WTJ Finals skončila na 3. mieste

.
Na snímke tenistka Mia Pohánková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Sedemnásťročná slovenská tenistka zaznamenala na juniorskom turnaji majsteriek štyri víťazstvá v piatich dueloch.

Autor TASR
Čcheng-tu 26. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková obsadila na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu konečné tretie miesto. Ako nasadená trojka zdolala v nedeľnom súboji o bronzovú priečku Britku Hannah Klugmanovú za 53 minút 6:2, 6:3.

Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka mala zápas celý čas pod kontrolou, zaznamenala dve esá a urobila iba jednu dvojchybu oproti piatim súperky. Pohánková uštedrila nasadenej dvojke na podujatí druhú prehru, Klugmanovú zdolala predtým aj v základnej skupine (6:3, 6:4).

Sedemnásťročná slovenská tenistka zaznamenala na juniorskom turnaji majsteriek štyri víťazstvá v piatich dueloch. Základnú B-skupinu vyhrala bez jediného zaváhania, jedinú prehru utrpela v semifinále, keď podľahla najvyššie nasadenej Američanke Kristine Penickovej 3:6, 6:7 (8). Tá vo finále nestačila na turnajovú štvorku Belgičanku Jeline Vandrommeovú, prehrala v troch setoch 6:4, 6:7 (5), 5:7.



ITF World Tour Junior Finals - o 3. miesto:

Mia POHÁNKOVÁ (SR-3) - Hannah Klugmanová (V.Brit.-2) 6:2, 6:3
.

Neprehliadnite

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník