Pohánková zdolala Kovačkovú, postúpila do semifinále ITF Junior Finals

Na snímke tenistka Mia Pohánková (SVK). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Sedemnásťročná slovenská tenistka ovládla skupinu a bude teraz čakať na meno semifinálovej súperky.

Autor TASR
Čcheng-tu 24. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do semifinále na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu. V pozícii tretej nasadenej hráčky zvíťazila aj vo svojom treťom zápase v B-skupine, keď v piatok zdolala Češku Janu Kovačkovú v troch setoch 4:6, 6:3 a 7:6 (3). Duel trval dve hodiny a 10 minút.

Sedemnásťročná slovenská tenistka ovládla skupinu a bude teraz čakať na meno semifinálovej súperky. Predtým si v „béčku“ poradila s domácou Čang Žuej-en i so svetovou juniorskou dvojkou Britkou Hannah Klugmanovou.

Do semifinále juniorského turnaja majsteriek postúpia z každej skupiny dve najlepšie hráčky. Víťazka podujatia získa do rebríčka 1000 bodov a finančnú odmenu vo výške 23.000 amerických dolárov.

ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu

B-skupina:

Mia POHÁNKOVÁ (SR) - Jana Kovačková (ČR) 4:6, 6:3, 7:6 (3)
