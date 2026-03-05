< sekcia Šport
Pohár Billie Jean Kingovej:SR nastúpi proti Chorvátsku, Srbsku a Litve
O postup zabojuje 16 tímov, ktoré rozdelili do štyroch skupín po štyroch. Účasť v jesennej baráži I. svetovej skupiny PBJK si vybojujú iba tri krajiny.
Autor TASR
Londýn 5. marca (TASR) - Slovenské tenistky nastúpia v I. euro-africkej zóne Pohára Billie Jean Kingovej proti Chorvátsku, Srbsku a Litve. Rozhodol o tom štvrtkový žreb na pôde ITF v Londýne. Hrať sa bude 7. - 11. apríla na antuke v potugalskom meste Oeiras.
O postup zabojuje 16 tímov, ktoré rozdelili do štyroch skupín po štyroch. Účasť v jesennej baráži I. svetovej skupiny PBJK si vybojujú iba tri krajiny. Do nižšej fázy súťaže zostúpia najhoršie štyri družstvá. Slovensko pri žrebe figurovalo ako najvyššie nasadená krajina a automaticky ho zaradili do A-skupiny.
Z druhého koša mu vyžrebovali Chorvátsko, z tretieho Srbsko a z posledného Litvu. Tímovú nomináciu do Portugalska oznámi kapitán Sloveniek Matej Lipták v pondelok 9. apríla. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.
