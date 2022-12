Pohárová prestrelka pre Citizens, Guardiola vyzdvihol intenzitu zápasu

Manchester 23. decembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool dokázali v šlágri osemfinále anglického Ligového pohára dvakrát zmazať gólové manko proti Manchestru City, no z víťazstva sa neradovali. O postupe "Citizens" rozhodol v 58. minúte presnou hlavičkou na vzdialenú žrď holandský obranca Nathan Ake. Domáci tréner Pep Guardiola pochválil po zápase svojho zverenca Kevina De Bruyneho, ale aj hru hostí, ktorí podľa neho prispeli k vysokej úrovni duelu.



Skóre zápasu otvoril v 10. minúte domáci Erling Haaland, ktorý v pokutovom území opäť ukázal gólový inštinkt, keď po centrovanej lopte od De Bruyneho preskočil Joea Gomeza. O desať minút dokázal na seba pri rozohrávke naviazať trojicu brániacich hráčov Joel Matip, prihrávkou do otvorenej obrany dostal do dobrej pozície Jamesa Milnera a ten pod seba naservíroval Fabiovi Carvalhovi - 1:1. Dve minúty po zmene strán si dobre spracoval v šestnástke dlhý pas Riyad Mahrez a City viedlo 2:1. Tento stav však zostal v platnosti iba pár sekúnd, keď vyrovnal Mohamed Salah. Rozhodujúci moment zápasu prišiel v 58. minúte. Z ľavej strany poslal milimetrový center najlepší hráč zápasu De Bruyne a Ake sa presadil hlavou.



Belgický stredopoliar mal podľa štatistickej stránky Sofascore zápasové hodnotenie 8,8 z 10, čím bol označený za najlepšieho hráča na ihrisku. "Kevin hral s neuveriteľným zanietením. Je absolútna legenda tímu," pochválil ofenzívneho stredopoliara tréner Manchestru. "Po svetovom šampionáte a dlhom čase, keď sme nehrali, boli oba tímy na veľmi vysokej úrovni a hrali s vysokou intenzitou," dodal Guardiola pre Sky Sport. Vyzdvihol aj kvalitu súpera: "Ak hrajú dobre, sú schopní vás zničiť."



Liverpoolčania dokázali v zápase skórovať z dvoch striel. "Góly, ktoré sme inkasovali boli zbytočné. Odohrali sme dobrý zápas, ale nie dosť dobrý na to, aby sme City zdolali. Je toho veľa, na čom môžeme stavať a čo si môžeme vziať do ďalších duelov, a to aj urobíme," povedal tréner "The Reds" Jürgen Klopp.



City sa stretne vo štvrťfinále pohára so Southamptonom. Zápas je na programe 10. januára 2023 na St. Mary´s Stadium.