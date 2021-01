Pohárové Superfinále vo volejbale mužov a žien odložené

Dvojice v semifinále Slovenského pohára:

muži

TJ Slávia Svidník - VK KDS-Šport Košice



TJ Spartak Myjava - VK MIRAD UNIPO Prešov





ženy (v rámci extraligy - prvé zápasy 30. 1., odvety 20. 2.)

Strabag VC Bilíkova Pezinok - Slávia EU Bratislava



Volley project UKF Nitra - VK Nové Mesto nad Váhom





Zostávajúce termíny dlhodobej časti extraligy:



muži (základná časť)

12. kolo: 23. januára

13. kolo: 30. januára

14. kolo: 6. februára



ženy (nadstavbová časť)

2. kolo: 23. januára

3. kolo: 30. januára

4. kolo: 6. februára

5. kolo: 13. februára

6. kolo: 20. februára

Bratislava 21. januára (TASR) - Plánované Superfinále Slovenského pohára vo volejbale mužov a žien sa počas víkendu 6. a 7. februára v Nitre neuskutoční vzhľadom na aktuálnu situáciu a súvisiace okolnosti. Riadiaca zložka súťaže bude spoločne so zainteresovanými klubmi hľadať spôsob riadneho dohratia v neskorších termínoch. Vo štvrtok o tom informoval portál svf.sk.V mužskej kategórii sú odložené aj semifinálové stretnutia, u žien sa po dohode so štvoricou semifinalistov budú v tejto fáze počítať výsledky vzájomných stretnutí z nadstavbovej časti, ktoré odohrajú 30. januára a 20. februára. V prípade rovnosti počtu bodov po oboch dueloch nerozhodne o postupujúcom do Superfinále zlatý set, ale lepší pomer setov, prípadne lepší pomer lôpt z týchto zápasov.Po odložení Superfinále rozhodla Súťažná komisia SVF o posune nasledujúcich extraligových kôl v oboch kategóriách o týždeň dopredu. Muži ukončia základnú časť 6. februára, ženy nadstavbovú časť 20. februára. Vzhľadom na neustály vývoj pandemickej situácie a súvisiacich nariadení oznámi Súťažná komisia SVF termíny začiatku play-off neskôr.