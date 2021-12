Pohárový duel Lyonu na pôde FC Paríž pre výtržnosti nedohrali

Paríž 18. decembra (TASR) - Piatkový zápas 3. kola Francúzskeho pohára medzi futbalistami FC Paríž a Olympique Lyon nedohrali pre výtržnosti divákov. Je to už druhýkrát v tejto sezóne, čo sa nedohral duel, v ktorom nastúpil Lyon.



Na parížskom Charlety Stadium bol po prvom polčase stav nerozhodný 1:1. Počas polčasovej prestávky ale začali lietať medzi sektormi fanúšikov domácich a hostí svetlice a petardy. Pri zásahu bezpečnostných síl vtrhli na plochu diváci z tribúny. Hráči a rozhodcovia boli už na ihrisku, aby pokračovali v druhom dejstve, ale museli sa vrátiť do kabín. Polícii aj stewardom sa síce podarilo dostať divákov opäť do hľadiska, ale duel sa napokon nedohral z bezpečnostných dôvodov.



OL už v tejto sezóne pykal za výtržnosti chuligánov. Zápas 14. kola Ligue 1, ktorý sa hral 21. novembra v Lyone, rozhodcovia predčasne ukončili po tom, ako už v 5. minúte kapitána hostí Dimitriho Payeta pred zahratím rohového kopu zasiahla do hlavy fľaša s vodou, hodená z tribúny. Domáci klub sa nevyhol trestu, nariadili mu odohrať ďalšie dve stretnutia bez divákov a odpočítali mu bod v tabuľke. Informovala agentúra AFP.