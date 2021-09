Pohronie a Trenčín postupuje do 4. kola, Sereď vyradená v rozstrele

3. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2021/2022:



FC ŠTK 1914 Šamorín - ŠKF Sereď 0:0, 4:2 rozstrel z 11 m



MŠK Námestovo - FK Pohronie 0:3 (0:0)

Góly: 66. Mazan, 71. Badolo, 79. Blahút



FK Rača Bratislava - AS Trenčín 0:3 (0:2)

Góly: 35. Kňažek (vlastný), 43. Azango, 60. L. Bukovinský (vlastný)

Bratislava 21. septembra (TASR) - Futbalisti FK Pohronie a AS Trenčín bez problémov postúpili do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2021/2022. V utorkovom zápase 3. kola uspelo Pohronie 3:0 v druholigovom Námestove, Trenčín vyhral na pôde treťoligovej Rače 3:0. So súťažou sa rozlúčil fortunaligový ŠKF Sereď, ktorý remizoval po 90 minútach na pôde druholigového Šamorína 0:0, v rozstrele z 11 m prehral 2:4.