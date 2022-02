Pohronie neudržalo trojgólový náskok a prehralo proti Slovanu 3:4

Žiar nad Hronom 19. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 21. kole Fortuna ligy na pôde FK Pohronie 4:3, hoci po polčase prehrávali 0:3.



Úvod stretnutia vyšiel domácim hráčom nad očakávanie. Do vedenia išli v tretej minúte po akcii Blahúta z pravej strany, keď z vnútra šestnástky zakončoval pohodlne voľný Ožvolda. Hostia nevedeli smerom dopredu nič účinné vymyslieť a v osemnástej minúte inkasovali druhýkrát. Po faule Kashiu na aktívneho Blahúta premenil nariadenú penaltu bezpečne Mihálik a bolo 2:0. Slovan potom ožil smerom dopredu, ale nevyťažil šancu z viacerých rohových kopov. V dvoch dobrých možnostiach sa ocitol iba Adler Da Silva, no prvú jeho strelu Slančík pokryl a druhú nasmeroval exhráč Pohronia v belasom drese vedľa. A prišiel trest. V 41. minúte bol faulovaný v šanci opäť Blahút, stiahol ho brankár Ružinský a druhú penaltu znovu premenil Mihálik – 3:0.



Slovan poslal do druhého polčasu až štyroch nových hráčov, zvýšil aktivitu a po nepresnej hlavičke domáceho Klabníka ovládol hru. Znižujúci zásah zaznamenal po strele Vojtka z rohu šestnástky na dorážke číhajúc Green – 3:1. O päť minút na to znížil na rozdiel gólu Šaponjič, keď sa najlepšie zorientoval v pokutovom území a po centri z pravej strany prekonal Slančíka. Na opačnej strane v dobrých možnostiach neuspeli Ožvolda, hlavičkoval vedľa a Mihálik z dobrej pozície iba slabo vystrelil. Tu sa duel zlomil. Vyrovnávajúci gól zaznamenal následne po hodine hry Kashia. Nabehol si na prihrávku Hrnčára a dotlačil loptu do bránky. A to nebolo všetko, za krátky čas dokonal obrat na 3:4 Vladimír Weiss ml. Nabehol si za obranu Pohronia, skvelým dotykom si loptu spracoval a posunul ju za chrbát bezmocného Slančíka. Piaty gól mal na kopačke v 70. minúte Green. Ten po centri z ľavej strany zakončoval v ťažkej pozícii pätičkou, žiarsky gólman napokon jeho pokus zneškodnil. V závere Slovan kontroloval hru, Mustafič sa ešte dostal do dobrej možnosti, ale prestrelil bránku. V nadstavenom čase sa dostával do koncovky Fofana, ale Ružinský si dal na neho pozor.

FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 3:4 (3:0)



Gól: 3. Ožvolda, 18. a 41. J. Mihálik (oba z 11m) – 49. Green, 54. Šaponjić, 62. Kashia, 64. Weiss. Rozhodovali: Prešinský – Vorel, Kmec. ŽK: Pajer, Fofana – Abena, Pauschek, Weiss st. (tréner). Diváci: 570.



Zostavy a striedania:



Pohronie: Slančík – Štrba, Kapor, Klabník, Šimčák – Pajer – Blahút, Ožvolda (84. Ladji), Bangala (59. Steinhübel), J. Mihalík (67. Šmatlák) –Fofana



Slovan: Ružinský – Pauschek, Kashia, Abena (46. De Marco), Vojtko – Rabiu, Agbo (46. Mustafič) – Barseghjan (46. D. Hrnčár), Adler Da Silva (46. Green), Weiss ml. (90+1 Božikov) – Šaponjić.