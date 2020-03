Pohronie predĺžilo zmluvy s trénermi Radványim aj Pavlíkom

Žiar nad Hronom 19. marca (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista FK Pohronie predĺžil už v stredu zmluvy s hlavným trénerom Mikulášom Radványim aj jeho asistentom Jozefom Pavlíkom o jeden rok do 30. júna 2021.



"Je to prejav dôvery a zároveň povzbudenie do ďalších bojov. Veríme, že aj vďaka týmto dvom skvelým trénerom zotrváme vo Fortuna lige," uviedol klub na sociálnej sieti. Nováčik je po 22. kolách základnej časti na poslednom mieste tabuľky a čaká ho tuhý boj o záchranu.



Pre pandémiu koronavírusu je Fortuna liga pozastavená, zatiaľ do 4. apríla. Odklad sa ale môže predĺžiť vzhľadom na aktuálnu situáciu. V Pohroní zrušili tréningový proces u prvého tímu aj u všetkých mládežníckych kategórií. Každý člen A-tímu dostal plán individuálnych tréningov, ktorý bude dodržiavať, kým situácia neumožní vrátiť sa opäť k pôvodnému tréningovému procesu. V klube tiež uzatvorili futbalový štadión a jediný proces, ktorý v ňom funguje je starostlivosť o trávnik.