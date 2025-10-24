Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pohronie s treťou výhrou v rade, Považskú Bystricu zdolalo 4:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hostia ukončili svoju trojzápasovú víťaznú sériu.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 24. októbra (TASR) - Futbalisti FK Pohronie zvíťazili v dueli 14. kola MONACObet ligy nad MŠK Považská Bystrica 4:0. Pre domácich to bola tretia výhra v rade a naplno bodovali štvrtýkrát z uplynulých piatich zápasov. Hostia ukončili svoju trojzápasovú víťaznú sériu.



MONACObet liga - 14. kolo:

FK Pohronie - MŠK Považská Bystrica 4:0 (3:0)

Góly: 14. a 51. Martinovič, 19. Hydara, 28. Špyrka. Rozhodcovia: Ziemba – Cisko, Maliňák.

