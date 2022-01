Pohronie už bez Mazana a Hrdličku, prišli Le Giang, Kapor či Ožvolda

Žiar nad Hronom 24. januára (TASR) - V slovenskom fortunaligovom klube FK Pohronie skončili brankár Libor Hrdlička aj kapitán a stredopoliar Peter Mazan. Vedenie po jeseni posledného tímu tabuľky podpísalo zmluvu s 29-ročným brankárom Patrikom Le Giangom, ktorý naposledy pôsobil v pražskom Bohemians 1905. Už minulý týždeň káder vystužili pravý obranca z Gambie Mumahhem Sanneh, český stredopoliar Dan Ožvolda aj kanadský stopér Milovan Kapor.



Nadchádzajúci tuhý boj o udržanie sa prinútil Žiarčanov v zimnej prestávke do radikálnej obmeny kádra. Nový český tréner Martin Bittengl bude pracovať bez mnohých hráčov z jesene, no v klube už privítal aj nové posily. Hrdlička na štadióne v Žiari nad Hronom strávil rok, keď v januári 2021 prišiel z Karvinej. Počas jarnej časti Fortuna ligy bol jednou z hlavných postáv tímu v bojoch o záchranu. Počas 477 minút si udržal čisté konto, čo bola najdlhšia séria bez inkasovaného gólu v minulom ligovom ročníku. Mazan bude pôsobiť v druholigovej Banskej Bystrici. V tíme FK Pohronie pôsobil od sezóny 2019/2020. V najvyššej súťaži odohral za FK 65 zápasov, v ktorých si na svoje konto pripísal 5 gólov a 3 asistencie.



Dvadsaťjedenročný Sanneh prišiel na hosťovanie z Baníka Ostrava, kde sa nepresadil. "Keďže počas jesene v tíme absentoval ortodoxný pravý obranca, bolo pre nás kľúčové nájsť kvalitného hráča na tento post. Som rád, že sa nám podarilo zrealizovať hosťovanie Muhammeda Sanneha. Veľmi dobre ho poznáme, je to kvalitný a perspektívny hráč. Chcel by som vyzdvihnúť aj promptné konanie materského klubu Baník Ostrava a hráčovho agenta. Tešíme sa z tohto príchodu," povedal pre klubový web Patrik Furka, športový manažér FK.



Dvadsaťpäťročný Ožvolda je odchovancom Baníku Ostrava, naposledy pôsobil v FC Vratimov v III. českej lige. Kapor je 30-ročný kanadský stredný obranca so srbskými koreňmi. V minulosti už na Slovensku pôsobil, napríklad v Pobrezovej či v Zlatých Moravciach. "Ožvolda v českej najvyššej súťaži debutoval v drese Baníku Ostrava. S ním aj zostúpil do II. ligy a opätovne vybojoval postup medzi elitu. Pre zranenie chrbta sa jeho ďalšia futbalová kariéra pribrzdila, my veríme, že sa znova naštartuje v FK Pohronie a naplní potenciál, ktorý v ňom vždy bol. Sľubujeme si od neho skvalitnenie stredu zálohy, najmä v práci bez lopty. Dan je veľmi dynamický stredový hráč s veľkým akčným rádiusom a my veríme, že rozpohybuje náš stred poľa. Milovan je typ stopéra, ktorého sme hľadali. Okrem skúseností, ktoré nazbieral vo viacerých kluboch, má veľké osobnostné kvality, ktoré určite náš tím zužitkuje. Je to líder a veľký profesionál. Výborne hovorí po slovensky, manželku má tiež Slovenku, takže aj my ho viac vnímame ako domáceho hráča," dodal Furka.