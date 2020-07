Pohronie vyhralo v Nitre 2:0, domáci klesli na dno tabuľky

FC Nitra – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:2 (0:0)



Góly: 52. Pavlík, 64. Fadera. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Vrábel, De Jesus Nascimento, Faško - Chríbik, Pavlík, Župa, Jacko, Fadera, Weir, ČK: 43. Vrábel - 88. Fadera (obaja po druhej ŽK)



Nitra: Šípoš – Kuník, Podhorin, Kóša, Fabiš – De Jesus Nascimento (60. Štefanec), Javorčič (46. Gatarič) – Vrábel, Faško, Chobot (86. Danek) – Ristovski



Pohronie: Jenčo – Dzurík (80. Hatok), Pavlík, Jacko, Župa – Blahút, Weir, Chríbik, Badolo (46. Fadera) – Matič, Abrahám (73. Pellegríni)

Nitra 4. júla (TASR) - Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zvíťazili v zápase 4. kola Fortuna ligy v skupine o udržanie sa na ihrisku FC Nitra 2:0, vďaka čomu sa dostali na predposledné miesto tabuľky o bod pred ich sobotňajšieho súpera.O tom, ktoré z týchto dvoch mužstiev napokon obsadí poslednú 12. priečku, rozhodnú na budúcu sobotu stretnutia záverečného 5. kola nadstavbovej časti. Pohronie privíta Senicu, Nitru čaká duel s Trenčínom.Posledný tím Fortuna ligy nastúpi v baráži proti víťazovi 2. ligy, ktorým bude jeden z dvojice MFK Dukla Banská Bystrica - FK Dubnica nad Váhom. Stretnutia baráže sú na programe 14. a 17. júla, nový ročník Fortuna ligy odštartuje 8. augusta.V dôležitom zápase o záchranu v najvyššej súťaži privítala predposledná Nitra posledné Pohronie. Rozdiel medzi oboma tímami bol dve kolá pred koncom súťaže len dva body a tak bol tento zápas pre oba tímy doslova existenčný. Domáci v priebehu týždňa angažovali na post hlavného trénera po štvrtýkrát v existencii klubu Ivana Galáda, ktorý sa stal už piatym trénerom Nitry v tejto sezóne.Prvý polčas bol z oboch strán veľmi opatrný a hra sa prevažne odvíjala v strede ihriska. Vzruch priniesla až situácia tesne pred prestávkou, keď domáci Vrábel spadol po súboji v šestnástke na zem, no keďže svoj pád prifilmoval, videl žltú kartu a keďže už jednu mal, hlavný rozhodca Kružliak ho poslal predčasne pod sprchy. Až potom sa zrodila prvá a jediná strela v prvom polčase, ktorá smerovala do priestoru brány. Jej autorom bol hosťujúci Župa. Nevýrazné zakončenie spoza šestnástky však našlo brankára Šípoša pripraveného a tak tímy odchádzali na prestávku za bezgólového stavu.Druhopolčasovú presilovku o jedného hráča zvládlo Pohronie na výbornú. Už v 50. minúte vypálil nebezpečne z uhla Blahút, no skóre sa menilo až o dve minúty neskôr. Matičov výborný center z pravej strany našiel na zadnej žŕdke úplne voľného Pavlíka, ktorý presnou hlavičkou rozjasal hosťujúci tábor - 0:1. V 64. minúte sa Fadera vyhol ofsajdovej pasci Nitry, zatiahol loptu až do šestnástky a následne precíznou technickou strelou zvýšil náskok hostí už na 2:0. V zostávajúcom priebehu si zverenci trénera Mikuláša Radványiho vypracovali aj ďalšie sľubné príležitosti na skórovanie, no tie už zostali nevyužité. Tú najväčšiu mal v 85. minúte Župa, ktorý sám zoči-voči Šípošovi vystrelil veľmi nedôrazne. Pohronie napokon zvládlo "" v Nitre a zvíťazilo 2:0. Nič už na tom nezmenilo ani vylúčenie hosťujúceho Faderu v samom závere zápasu.