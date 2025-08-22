Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Šport

Pohronie zdolalo Starú Ľubovňu 3:1, Sylvestr so 4 gólmi za Zvolen

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Štyrmi presnými zásahmi sa v drese Zvolena blysol Jakub Sylvestr, ktorého tím vyhral na pôde Lehoty pod Vtáčnikom vysoko 5:1.

Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Futbalisti Pohronia v piatkovom stretnutí 5. kola MONACObet ligy vyhrali nad Starou Ľubovňou 3:1. Pripísali si druhé víťazstvo v sezóne, pričom víťazný gól strelil Sanna Jobe.

Štyrmi presnými zásahmi sa v drese Zvolena blysol Jakub Sylvestr, ktorého tím vyhral na pôde Lehoty pod Vtáčnikom vysoko 5:1. Tridsaťšesťročný útočník má tak na konte 10 gólov v piatich stretnutiach súťaže.



MONACObet liga - 5. kolo:

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Zvolen 1:5 (1:3)

Góly: 13. Egbe - 11., 20., 62. (z 11 m) a 67. Sylvestr, 27. Petrák. Rozhodovali: Chromý – Ralbovský, Farkaš. ŽK: Stovička, Štrbák, Egbe, Kováč - Dvorský, Petrák,



FK Pohronie - Stará Ľubovňa Redfox Football Club 3:1 (1:1)

Góly: 42. Dobrotka, 80. Jobe, 87. Diviš - 13. Abonsso. Rozhodovali: Gnip – Adamčo, Šága. ŽK: Chyminec, Bihaj, Dobrotka - Makrygiannis, Urban, Capko, Kramár, Bortoli, Maslej, 361 divákov
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič