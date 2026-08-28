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Piatok 28. august 2026
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Pohronie zdolalo v predohrávke Prešov 3:1

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tatran klesol na piatu priečku.

Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zvíťazili v piatkovej predohrávke 6. kola MONACObet ligy na domácom ihrisku nad Tatranom Prešov 3:1. Pohrončania sa dostali v priebežnej tabuľke na 3. miesto s 10 bodmi, Tatran klesol na piatu priečku, na konte má tiež 10 bodov.



6. kolo MONACObet ligy

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC Tatran Prešov 3:1 (1:1)

Góly: 11. Dumbuya, 51. Mrva, 65. Michlík (z 11 m) - 32. Regáli. Rozhodcovia: Kišš - Zemko, Tůma, ŽK: Shudeiwa, Michlík, Kamenický (Pohronie).
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