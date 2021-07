Point podpísal s Tampou nový osemročný kontrakt na 76 miliónov dolárov

Tampa 28. júla (TASR) - Kanadský hokejista Brayden Point a vedenie klubu NHL Tampa Bay Lightning sa dohodli na predĺžení spolupráce. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal s úradujúcim víťazom Stanleyho pohára nový osemročný kontrakt na 76 miliónov dolárov. Dres Lightning by si tak mal obliekať až do roku 2030, informoval oficiálny web NHL.



Point hral v tíme "bleskov" kľúčovú úlohu pri zisku dvoch majstrovských tituloch. V minulej sezóne bol so 14 gólmi najlepší strelec play off, vo vyraďovačke sa blysol 23 bodmi (14+9) v rovnakom počte zápasov. Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černíka si predtým v základnej časti pripísal 48 bodov (23+25) v 56 stretnutiach.



Center prvého útoku Tampy si platovo polepší. Súčasný kontrakt, ktorý mu garantuje priemerný ročný plat 6,75 milióna dolárov, mu vyprší po sezóne 2021/202. Po nej vstúpi do platnosti nová zmluva, s priemerným zárobkom 9,5 milióna USD sa vyrovná najlepšie plateným hráčom floridského tímu - spoluhráčovi z útoku Nikitovi Kučerovovi a brankárovi Andrejovi Vasilevskému.



Point odohral zatiaľ celú svoju profiligovú kariéru v Tampe, ktorá ho draftovala v roku 2014 v 3. kole zo 79. miesta. Pred sebou má šiestu sezónu v NHL.