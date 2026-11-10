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Poirier sa vracia do Dallasu, Stars si ho stiahli z waiver listiny

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Poirier tak už druhýkrát v priebehu sezóny mení profiligový klub, v úvode ročníka pôsobil v organizácii New Jersey.

Autor TASR
Dallas 9. novembra (TASR) - Kanadský hokejový brankár Remi Poirier sa v rámci NHL vracia do organizácie Dallasu Stars. „Hviezdy“ si ho v pondelok stiahli z waiver listiny, na ktorú ho predtým umiestnil Washington Capitals.

Poirier tak už druhýkrát v priebehu sezóny mení profiligový klub, v úvode ročníka pôsobil v organizácii New Jersey. Devils ho pred týždňom poslali do Washingtonu výmenou za výber v 7. kole draftu v roku 2027, za Capitals však neodchytal ani zápas.

Stars si Poiriera vybrali v 6. kole draftu v roku 2020 z celkovej 185. pozície. Na debut v profilige stále čaká. Dvadsaťštyriročného brankára získalo New Jersey v septembri z Dallasu z waiver listiny. V nižšej AHL nastúpil Poirier za Texas Stars počas štyroch sezón celkovo v 137 zápasoch. Informoval o tom portál TSN.ca.
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