Pokorný je k dispozícii na Švajčiarov, verí v lepší výsledok

Nitra 6. septembra (TASR) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov musia byť v utorňajšom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy proti Švajčiarsku pokojnejší, rýchlejší a sebavedomejší. Pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) to vyhlásil stredopoliar Peter Pokorný.



V prvom vzájomnom stretnutí prehrali Slováci na pôde súpera 1:4, "odveta" je na programe 8. septembra o 20.15 h v Nitre. "Verím, že sa pobijeme o lepší výsledok. Švajčiari majú v kádri mnoho dobrých individualít, ale zároveň dobre hrajú aj ako tím. Forsírujú niečo podobné ako Francúzi a možno ešte na vyššej úrovni," okomentoval Pokorný Švajčiarov, za ktorých hráva aj jeho kmeňový spoluhráč zo Salzburgu a strelec druhého gólu v piatkovom zápase Noah Okafor.



Pokorný do súboja vo Švajčiarsku nezasiahol, dôvodom bol trest za červenú kartu, ktorú dostal v predchádzajúcom kvalifikačnom zápase 2. skupiny s Gruzínskom. Na utorňajší duel je však pripravený a nelimituje ho ani zranenie členka, s ktorým laboroval počas koronaprestávky. "Ak dostanem šancu, budem sa snažiť nechať na ihrisku všetko, čo viem," povedal slovenský stredopoliar, ktorý je v súčasnosti na hosťovaní v SKN St. Pölten.



Pôsobenie v St. Pöltene vníma ako krok, ktorý by mu mal pomôcť dostať sa do prvého tímu Salzburgu. "Preto som aj išiel na hosťovanie, aby som nazbieral čo najviac skúseností v najvyššej súťaži a aby som následne mohol zabojovať o miesto v Salzburgu," povedal Pokorný, ktorý si za St. Pölten pripísal prvý štart v zápase Rakúskeho pohára.