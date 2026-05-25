< sekcia Šport
Pokorný postúpil do 2. kola na košickom challengeri Slovak Open
Zverenec trénera Ladislava Simona sa v ďalšom zápase stretne s nasadenou šestkou Čechom Martinom Krumichom.
Autor TASR
Košice 25. mája (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Pokorný postúpil do 2. kola dvojhry na antukovom challengeri Košice Open. Držiteľ voľnej karty zvíťazil v úvodnom kole nad Francúzom Tomom Parisom 0:6, 6:1, 6:3. Zverenec trénera Ladislava Simona sa v ďalšom zápase stretne s nasadenou šestkou Čechom Martinom Krumichom.
„Prvý set som začal veľmi zle, nevedel som poriadne trafiť do dvorca. Potom som išiel na toaletu, trochu som sa opláchol a podarilo sa mi otočiť nepriaznivý vývoj. Snažil som sa čo najmenej kaziť a postupne som sa do toho dostal. Na začiatku tretieho setu som síce stratil servis, no hneď som kontroval rebrejkom a zápas som už dotiahol do úspešného konca," uviedol Pokorný vo videu pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.
„Prvý set som začal veľmi zle, nevedel som poriadne trafiť do dvorca. Potom som išiel na toaletu, trochu som sa opláchol a podarilo sa mi otočiť nepriaznivý vývoj. Snažil som sa čo najmenej kaziť a postupne som sa do toho dostal. Na začiatku tretieho setu som síce stratil servis, no hneď som kontroval rebrejkom a zápas som už dotiahol do úspešného konca," uviedol Pokorný vo videu pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.