Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Šport

Pokorný postúpil do 2. kola na košickom challengeri Slovak Open

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zverenec trénera Ladislava Simona sa v ďalšom zápase stretne s nasadenou šestkou Čechom Martinom Krumichom.

Autor TASR
Košice 25. mája (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Pokorný postúpil do 2. kola dvojhry na antukovom challengeri Košice Open. Držiteľ voľnej karty zvíťazil v úvodnom kole nad Francúzom Tomom Parisom 0:6, 6:1, 6:3. Zverenec trénera Ladislava Simona sa v ďalšom zápase stretne s nasadenou šestkou Čechom Martinom Krumichom.

Prvý set som začal veľmi zle, nevedel som poriadne trafiť do dvorca. Potom som išiel na toaletu, trochu som sa opláchol a podarilo sa mi otočiť nepriaznivý vývoj. Snažil som sa čo najmenej kaziť a postupne som sa do toho dostal. Na začiatku tretieho setu som síce stratil servis, no hneď som kontroval rebrejkom a zápas som už dotiahol do úspešného konca," uviedol Pokorný vo videu pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.
.

Neprehliadnite

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť

Prezident sa rozlúčil s dvomi generálmi odchádzajúcimi do výslužby