Pokorným Tarkovičovcom fungujú veci, neublížil im ani poplach

Petrohrad 14. júna (TASR) - Slovenským futbalistom fungujú na EURO 2020 nastavené veci. Tréner Štefan Tarkovič po víťazstve nad Poľskom 2:1 v prvom zápase na turnaji zdôraznil, že ho to mimoriadne teší. A mužstvo tak hneď po prvom súboji E-skupiny nemusí nič meniť na ambíciách prebiť sa zo skupiny do play off, naopak veľmi si ich posilnilo.



Kouč SR v pozápasovom hodnotení najprv ďakoval: "Chcel by som pozdraviť všetkých fanúšikov, ktorí nám držali prsty. Sme malá krajina, podaril sa nám takýto husársky kúsok. Chcem sa im poďakovať. Očakávali sme takýto zápas. Prvý polčas bol z našej strany veľmi kvalitný, pripravili sme sa na situácie a zrealizovali sme ich. Eliminovali sme Lewandowského a dali sme gól vďaka Makovi. Mrzí ma, že sme vstúpili do druhého polčasu zle. Ale majú hráčov topkvality. Do zápasu sme sa opäť dostali štandardkou a gólom Škriniara. Záver zápasu bol taký, aký sa dal čakať. Oni hrali vabank a riskovali a som rád, že sme to zvládli víťazne. Toto víťazstvo nám prinesie veľa energie a dúfam, že budeme hrať ešte lepšie."



Slovenský triumf znamená pre lodivoda SR dôkaz, že všetci v tíme, vrátane realizačného a podporného, robia veci dobre. "Znamená to pre mňa, aj všetkých ľudí, ktorí sú tu s nami spolu, veľa. Boli sme tri týždne spolu a mali sme čas pracovať. Pre mňa je podstatné a osviežujúce, že veci fungujú, že sa chceme pobiť o dobré výsledky pre Slovensko a hrať o postup. Že sme zvládli prvý zápas ale neznamená, že už sme postúpili zo skupiny," povedal 48-ročný Tarkovič, ktorý opäť zdupľoval, že Slovensko chce do osemfinále, ale ďalej pôjde za svojim cieľom skromne: "Každé mužstvo, ktoré pricestovala na tento turnaj sa sem ťažko dostalo a vynaložilo na postup veľa energie. Každý tu má ambíciu minimálne sa dostať cez skupinu. Naše neboli menšie a teraz ten tlak na postup bude ešte väčší. Čakajú nás dva zápasy a všetko sa môže zmeniť. My sme ale išli pokorne do prvého súboja, hoci sme mali svoje ambície. Dnes si víťazstvo užijeme a od zajtra nás už čaká príprava na Švédsko a potom Španielsko."



Z taktickej stránky kouča potešila odvedená práca na pravej strane, ktorá na nej súpera takmer do ničoho nepustila. "Podarilo sa nám dobre zanalyzovať poľskú ľavú stranu a rozhodli sme sa, že to vykryjeme Haraslínom a prácu si splnil zodpovedne. Pekarík sa snažil eliminovať priestor, kam si Lewandowski nabiehával. Bol to taktický zámer."



Slovákom sa v pondelok pred duelom počas prípravy stala aj jedna nepríjemnosť, museli opustiť hotel pre požiarny poplach. "Stalo sa to, nebolo to optimálne, ale chlapci sú profíci. Narušilo to prípravu na zápas, ale nie tak zásadne, aby nás to stálo veľa. Najdôležitejšie sú veci na ihrisku a nie to, čo sa deje okolo neho," pokojne skonštatoval kouč pondelňajších víťazov.







/vyslaný redaktor TASR Jozef Ambrozek/