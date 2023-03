Pokúšali sa oň roky, krasokorčuliari Chocková a Bates získali zlato

výsledky:



1. Madison Chocková, Evan Bates (USA) 226,01 b

2. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 219,85

3. Piper Gillesová, Paul Poirier (Kan.) 217,88

4. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V.Brit.) 214,73

5. Laurence Fournierová Beaudryová, Nikolaj Sörensen (Kan.) 214,04

6. Caroline Greenová, Michael Parsons (USA) 201,44

7. Allison Reedová, Saulius Ambrulevičius (Lit.) 199,20

8. Natálie Taschlerová, Filip Taschler (ČR) 196,39

9. Juulia Turkkilová, Matthias Versluis (Fín.) 193,54

10. Christina Carreirová, Anthony Ponomarenko (USA) 190,10,

... v rytmických tancoch:

23. Anna ŠIMOVÁ, Kirill AKSENOV (SR) 60,16 b

Saitama 25. marca (TASR) - Americkí krasokorčuliari Madison Chocková a Evan Bates získali titul majstrov sveta v súťaži tanečných párov. V japonskej Saitame zvíťazili napriek pádu vo voľných tancoch so známkou 226,01 b. Druhí skončili Taliani Charlene Guignardová a Marco Fabbri (219,85 b) a bronz si vybojovali Kanaďania Piper Gillesová s Paulom Poirierom (217,88 b). Slováci Anna Šimová a Kirill Aksenov nepostúpili do voľných tancov.Pre Chockovú a Batesa to bolo premiérové zlato, no na svetových šampionátoch už predtým získali striebro (2015) a dvakrát bronz (2016, 2022). V Saitame viedli už po rytmických tancoch, za ktoré dostali známku 91,94 a mali náskok 3,73 bodov pred druhými Talianmi. Aj vo voľných tancoch predvádzali skvelé vystúpenie a nepokazil ho ani pád Chockovej v závere, ktorý bol mimo tanečných prvkov. Rozhodcovia im zaň strhli bod, no Američania triumfovali o necelých sedem pred súpermi. "O toto zlato sa pokúšame už roky a dosiahli sme ho len teraz, pred desiatimi sekundami. Neviem, čo mám povedať, som nesmierne šťastný," agentúra AP citovala Batesa.Slovenskí krasokorčuliari Šimová a Aksenov nepostúpili v piatok z rytmických tancov, v ktorých obsadili 23. miesto so ziskom 60,16 bodu a na najlepšiu dvadsiatku im chýbalo 3,72 b.Úradujúci majstri sveta i olympijskí víťazi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francúzska v Saitame neštartovali. Ruskí krasokorčuliari dostali zákaz po začiatku vojenskej invázie na Ukrajine.