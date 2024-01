Poláková si užila premiéru: Bolo to úžasné, mala som stres

Jasná 20. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Sophia Poláková síce skončila v prvom kole sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v Jasnej na 56. mieste, no tešila sa, že prišla do cieľa. Premiéru v prestížnom seriáli zažila v domácom stredisku a napriek náročnej trati v nej prevládali úžasné pocity.



Poláková sa vydala na trať ako posledná s číslom 69 v čase, keď už bolo rozhodnuté o najlepších lyžiarkach po prvom kole. "Bol to môj prvý svetový pohár v živote a bolo to úžasné, aj keď trať bola náročná a ľadová. Na takejto dlhej som možno ešte nejazdila. Pred záverom ma už opustili sily. Som však rada, že som prišla do cieľa," komentovala svoju jazdu Poláková. O svojom štarte rozhodla na poslednú chvíľu: "Bolo to narýchlo a ďakujem všetkým, že mi tu umožnili štartovať. Čas je aký je, no som rada, že som dokončila. Trať bola perfektne pripravené a organizátori si dali na tom záležať. Na štarte som mala stres, bolo to dosť zatočené. Na prvý svetový pohár to však bolo fajn a zvládla som to."



Fantastická atmosféra v Jasnej vydržala počas pretekov len chvíľu. Po páde Petry Vlhovej nastalo v cieľovom priestore hrobové ticho a každý čakal na prvé správy o stave slovenskej lyžiarky. Na domácom svahu spadla ešte v prvom úseku trate, zo zjazdovky ju zviezli na záchranných saniach a následne transportovali vrtuľníkom na vyšetrenie do nemocnice. "Stála som v cieli a mala som to ako z prvej ruky. Je to obrovská škoda, všetci sa tešili a Peťa je tiež určite sklamaná, že nemohla dať fanúšikom to, čo chceli. Bohužiaľ stávajú sa aj také veci. Diváci boli úžasní a ďakujeme im za podporu. Je ich tu dosť aj keď väčšina odišla skôr," uviedla 19-ročná Slovenka z klubu LK Levoča.



Poláková sa zameriava na obe technické disciplíny a diváci v Jasnej ju uvidia s najväčšou pravdepodobnosťou aj v nedeľu: "Sústredím sa hlavne na obrovský a klasický slalom, no snažím sa jazdiť všetko. Chystám sa ísť zajtra slalom, tak uvidíme, ako to dopadne."