Polášek dal definitívnu bodku za úspešnou kariérou: Užil som si to

Bratislava 15. júna (TASR) – Grandslamový šampión z Australian Open 2021 Filip Polášek dal v nedeľu druhú a definitívnu bodku za svojou úspešnou tenisovou kariérou. V exhibícii Game – Set – Match na antukových dvorcoch bratislavského Slovana si 39-ročný slovenský deblový špecialista zahral vo štvorhre s hráčmi, ktorí zohrali v jeho živote na kurtoch významnú úlohu.



Polášek sa naposledy predstavil v súťažnom zápase na grandslamovom turnaji vo Wimbledone, kde sa dostal v roku 2022 do štvrťfinále s Austrálčanom Johnom Peersom. Pre svoju rozlúčkovú exhibíciu zobral opätovne do ruky raketu a počas uplynulých dní trénoval. „Užil som si to naozaj. Nesmierne si vážim, že chalani došli a v živote som si nedokázal predstaviť, že takíto hráči môžu prísť na Slovensko, naraz v jednom areáli. Boli tu štyria grandslamoví víťazi, vrátane môjho trénera Leoša Friedla. Bol tu Igor Zelenay, s ktorým som nikdy v živote neprehral v Davis Cupe. Boli tu ľudia, ktorí sú blízki môjmu srdcu. Bolo to neuveriteľné a nesmierne si vážim každého jedného, ktorý bol v tomto areáli a všetkých, ktorí ma celý život podporovali a povzbudzovali. Už len to, že si našiel čas človek, ktorý vyhral viac ako 100 turnajov, respektíve človek, ktorý hral pred týždňom štvrťfinále na grandslame a dva dni dozadu hral na tráve a letí kvôli vám cez polku Európy a musí si to celé prispôsobiť. Znamená to veľmi veľa a ich slová hrejú o to viac. Bol som veľmi rád, že som ich videl. Bolo veľmi príjemné sa opäť s nimi stretnúť,“ uviedol Polášek po svojom rozlúčkovom zápase.



Bývalý reprezentant Slovenska ukončil vo veku 39 rokov druhýkrát hráčsku kariéru. Pôvodne sa tak stalo už v roku 2013 pre problémy s platničkami, no o päť rokov neskôr sa k profesionálnemu tenisu vrátil. Na svojom konte má 17 turnajových titulov, z ktorých najvýraznejšie vyčnieva triumf na grandslamovom turnaji Australian Open 2021 s Ivanom Dodigom. Polášek je len druhým Slovákom s výhrou na podujatiach tzv. „veľkej štvorky“. Vo svetovom rebríčku deblistov bol najvyššie na siedmej pozícii, zápasovú bilanciu mal pozitívnu – 283 výhier a 191 prehier. „Bolo to náročné, prešiel som si ťažkými fázami aj v súkromnom živote. Myslím si, že rozlúčka prišla v správnom čase. Všetko je tak, ako malo byť. Som rád za to, ako to dopadlo a teší ma tiež to, ako sa život vyvíja. Momentálne si to užívam,“ vyjadril sa Polášek ku kariére po tenise.



V Bratislave dostal trojnásobný víťaz ankety Tenista roka (2008, 2019, 2021) možnosť zahrať si na jednom kurte aj reprezentačným kolegom Igorom Zelenayom. Dlhoročný daviscupový reprezentant Slovenska (2003 – 2024) vytvoril s Poláškom najlepší deblový pár v slovenskej histórii, spolu odohrali šesť štvorhier so stopercentnou bilanciou. „V prvom rade, začínali sme spolu a tie začiatky boli ťažké, ale na Davis Cupe sme si to vždy spolu užili a neskutočne sme sa na to tešili, hlavne, že môžeme urobiť bod pre Slovensko. S Filipom sme sa neskutočne dopĺňali, hrali sme podobný štýl hry. Vedeli sme, kde, kto stojí a čo sme chceli hrať. Filip bol neskutočný parťák, povzbudzovali sme sa a bol stále pozitívne naladený. Bola to veľká česť byť po jeho boku a reprezentovať Slovensko, takže touto cestou by som sa mu chcel veľmi pekne poďakovať. Som rád, že sme v živote spolu neprehrali v Davis Cupe. Bolo ťažké dostať sa späť do tempa, ale ľudia nás hnali dopredu. Užíval som si to a som vďačný, že som tu mohol byť,“ povedal Zelenay o svojom reprezentačnom kolegovi.



Čoskoro 40-ročnému tenistovi prišiel vzdať hold aj Dodig, s ktorým ovládol pred štyrmi rokmi Australian Open. Štyridsaťročný Chorvát má na svojom konte najmä tri grandslamové víťazstvá, dlhé roky patrí k svetovej špičke. „Mali sme veľmi dobré a úspešné partnerstvo. Spoločne sme toho dosiahli veľmi veľa a som šťastný, že bol súčasťou mojej kariéry a verím, že to tak má aj on. Vyhrali sme najväčší turnaj - grandslam, zahrali sme si vo finále Masters a vyhrali v podstate všetky druhy turnajov, o ktorých človek sníva. Boli sme skvelý tím na kurte a budem spomínať len na dobré veci s ním. Táto rozlúčková exhibícia bola špeciálna, bolo skvelé opäť byť s Filipom na kurte. Bola to pocta byť súčasťou jeho posledného zápasu v kariére. Som rád, že pri mojom programe sa mi podarilo zúčastniť tohto celého. Filip má za sebou špeciálnu kariéru, ktorá bola mierne odlišná oproti ostatným. Zanecháva za sebou významnú stopu, so špeciálnym príbehom. Deťom môže hovoriť, že všetko je možné, aj keď to nejde podľa predstáv a nie je to jednoduché, tak sa dajú dosiahnuť veľké veci, keď to najmenej očakávate,“ zhodnotil pre TASR Dodig tenisové partnerstvo s Poláškom.



Na bratislavských kurtoch si s Poláškom zahral aj jeden z historicky najúspešnejších hráčov vo štvorhre, Američan Mike Bryan. So svojím dvojčaťom Bobom vytvorili úspešný pár. Mike má na svojom konte 124 titulov vo štvorhre z okruhu ATP, z nich 18 grandslamových, ďalšie štyri získal v mixe. S bratom sa stal olympijským víťazom v Londýne 2012. „Bolo to super a veľká pocta, že som tu mohol byť pri jeho poslednom zápase. Zohral som v jeho kariére drobnú rolu, navrhol som mu, aby sa ešte vrátil na kurty. Zvládol to, pretože to nie je jednoduché po ukončení kariéry. Druhé dejstvo jeho pôsobenia mal skvelé, vyhral grandslam a reprezentoval Slovensko v Davis Cupe. Bolo fajn zahrať si s týmito hráčmi, pretože už veľa stretnutí nehrávam. Prišla sa pozrieť moja rodina a bolo to super publikum, super atmosféra. Vždy je super zahrať si na takejto stále vysokej úrovni. Filip patrí medzi najlepších, nie je veľa hráčov, ktorí by vyhrali grandslam a sú hrdinami pre svoju krajinu. Pre štvorhru urobil veľa,“ povedal Bryan na Poláškovu adresu.