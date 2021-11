Polášek na Masters opäť s Dodigom, teší sa na talianskych fanúšikov

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek zamieril v stredu do dejiska turnaja majstrov v Turíne (14.-21. novembra) s cieľom urobiť vydarenú bodku za úspešnou sezónou. S Chorvátom Ivanom Dodigom sa kvalifikovali na Masters ako víťazi grandslamového Australian Open a hoci sa v lete rozišli, v Taliansku si zahrajú spolu. Polášek s novým deblovým partnerom Austrálčanom Johnom Peerson totiž skončili v rebríčku ATP Race tesne pod čiarou na deviatom mieste.



"S Ivanom sme sa už pri rozchode dohodli, že pokiaľ sa kvalifikujeme na turnaj majstrov a nepodarí sa nám to s novými partnermi, do Turína pôjdeme spolu. Očakávam, že to bude veľmi vyrovnané. V prvej polovici sezóny dominovali Chorváti Mate Pavič s Nikolom Mektičom, no potom vždy vyhral veľký turnaj nejaký iný pár. Môže rozhodnúť pár loptičiek," uviedol pre TASR Polášek. S Dodigom pred dvoma rokmi pri premiére na prestížnom podujatí nepostúpili zo skupiny.



Pred záverečným vrcholom sezóny sa Polášek cíti zdravotne úplne fit a chce zabojovať o čo najlepší výsledok. "Po návrate z turnaja Masters 1000 v Paríži, kde sme s Johnom Peersom minulý týždeň postúpili do semifinále, som si dal dva dni voľno od tenisu. Tréningov bolo dosť, s Johnom sme od US Open odohrali veľmi veľa zápasov. Zdravotne je všetko v poriadku, členok drží. Vo štvrtok absolvujeme v dejisku turnaja úvodný tréning."



Slovenský reprezentant sa teší na nové prostredie a talianskych fanúšikov, ktorí sú temperamentní. "Nikto z nás nevie, do čoho ideme. Taliani však momentálne veľmi žijú tenisom. Majú veľmi silnú nastupujúcu generáciu na čele s Matteom Berrettinim, Jannikom Sinnerom či Lorenzom Musettim. Títo hráči sa budú objavovať na turnaji majstrov pravidelne. Ja mám Taliansko ako krajinu rád a v súčasnosti je to ideálne miesto na organizovanie veľkých turnajov." O povrchu zatiaľ nemá bližšie informácie: "Predpokladám, že to bude klasické drevo. Takéto povrchy sú teraz všade na európskych halových turnajoch, v Paríži či vo Viedni. Rýchlosť si otestujeme na prvých tréningoch."



Polášek sa predvlani stal druhým slovenským deblistom v ére samostatnosti, ktorý štartoval na turnaji majstrov. V roku 2009 sa na Masters zúčastnil Michal Mertiňák po boku Františka Čermáka, slovensko-český tandem postúpil v londýnskej O2 aréne do semifinále. V roku 1998 si vo dvojhre zahral na turnaji majstrov Karol Kučera.



V roku 1987 ešte v ére ČSSR sa Miloslav Mečíř dostal medzi elitnú "smotánku" v singli i v debli. Vo štvorhre sa spoločne s Tomášom Šmídom tešili v londýnskej Royal Albert Hall zo zisku titulu. V roku 2000 mal ísť na Masters v pozícii náhradníka Dominik Hrbatý. Pre zranenie jeho deblového partnera Čecha Martina Damma, ktorý musel ísť na operáciu, však do dejiska turnaja neodcestoval.