Bratislava 8. marca (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek odohral proti Česku posledný zápas v Davisovom pohári. Svoje rozhodnutie ukončiť účinkovanie v prestížnej tímovej súťaži oznámil prostredníctvom instagramu. Deblový špecialista získal v kvalifikačnom dueli v bratislavskom NTC po boku Igora Zelenaya jediný bod pre slovenské farby. Z postupu na finálový turnaj v Madride sa po triumfe 3:1 tešil český tím.



"V sobotu to bol môj posledný Davis Cup zápas, chcel by som sa všetkým poďakovať za podporu. Hráči v tíme a realizačný tím odvádzali vždy maximum, aj keď to so mnou nie je ľahké. Obrovské ďakujem patrí fanúšikom, ktorí ma vždy hnali dopredu a vyhecovali ma k výborným výkonom v DC," napísal Polášek, ktorý vyrovnal slovenský rekord Michala Mertiňáka v pošte výhier v daviscupovej štvorhre. Obaja majú na konte dvanásť triumfov.