Polášek s Benčičovou vypadli v osemfinále mixu

mix - osemfinále:



Desirae Krawczyková, Joe Salisbury (USA/V.Brit.-2) - Belinda Benčičová, Filip POLÁŠEK (Švaj./SR) 7:6 (1), 7:5

New York 5. septembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek spolu so Švajčiarkou Belindou Benčičovou vypadli v osemfinále mixu na grandslamovom turnaji US Open. V nedeľňajšom zápase podľahli druhému nasadenému páru Desirae Krawczyková, Joe Salisbury v dvoch setoch 6:7 (1) a 5:7.