Polášek s Dodigom nepostúpili do semifinále turnaja majstrov v Turíne

Slovenský tenista Filip Polášek reaguje počas zápasu zelenej skupiny proti chorvátskemu páru Nikola Mektič, Mate Pavič na turnaji majstrov v Turíne 18. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Slovensko-chorvátska dvojica Filip Polášek (vľavo) a Ivan Dodig počas zápasu zelenej skupiny proti chorvátskemu páru Nikola Mektič, Mate Pavič na turnaji majstrov v Turíne 18. novembra 2021. Foto: TASR/AP

deblový turnaj majstrov v Turíne:



konečná tabuľka:

1. Granollers, Zeballos 3 2:1 6:2

2. Mektič, Pavič 3 2:1 4:2

3. Dodig, POLÁŠEK 3 1:2 1:4

4. Krawietz, Tecau 3 1:2 2:5

Turín 18. novembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa neprebojovali do semifinále deblového turnaja majstrov v Turíne. Ako nasadené šestky prehrali v zelenej skupine v priamom súboji o postup so svetovými jednotkami Chorvátmi Nikolom Mektičom a Matem Pavičom 4:6, 6:7 (6). Ani pri premiére na Masters pred dvoma rokmi v londýnskej 02 aréne neprenikli medzi elitné kvarteto.O osude úvodného setu štvrtkového duelu rozhodol piaty gem, v ktorom slovensko-chorvátsky tandem pri podaní Poláška nezískal ani fiftín. Mektiš s Pavičom výborne returnovali a za stavu 4:2 sa pri servise Dodiga dostali k ďalším štyrom brejkbalom, ani jeden z nich však nevyužili. Za stavu 5:4 prehrávali Chorváti pri podaní Paviča 30:40, no odvrátili dva brejkbaly a prvý set sa stal ich korisťou. Na začiatku druhého dejstva viedli Polášek s Dodigom 2:0, Mektič s Pavičom však vyrovnali na 2:2 a rozhodnutie padlo v tajbrejku. V ňom Polášek s Dodigom vyrovnali z 1:4 na 4:4, za stavu 7:6 však Chorváti premenili druhý mečbal.Polášek s Dodigom sa kvalifikovali do Turína ako víťazi grandslamového Australian Open a hoci sa v lete rozišli, v Taliansku hrali spolu. Polášek s novým deblovým partnerom Austrálčanom Johnom Peersom totiž skončili v rebríčku ATP Race tesne pod čiarou na deviatom mieste. Aj v Londýne v roku 2019 si Polášek s Dodigom pripísali v skupine na konto jedno víťazstvo. Šancu na semifinále vtedy stratili už po dvoch úvodných prehrách.Nikola Mektič, Mate Pavič (Chor.-1) - Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR-6) 6:4, 7:6 (6),Kevin Krawietz, Horia Tecau (Nem./Rum.-8) - Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-4) 6:3, 6:7 (1), 10:6