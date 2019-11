Polášek s Dodigom sa prebojovali na turnaj majstrov v Londýne

Paríž 1. novembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa prebojovali na prestížny turnaj majstrov v Londýne (10.-17. novembra). Účasť v 02 aréne si zabezpečili bez ohľadu na výsledok piatkového štvrťfinále podujatia Masters 1000 v Paríži. Americké dvojičky Mike a Bob Bryanovci, ktorí boli v rebríčku ATP Champions Race na siedmom mieste pred Poláškom s Dodigom, totiž ukončili sezónu.



Polášek je druhý slovenský deblista v ére samostatnosti, ktorý sa predstaví na turnaji majstrov. V roku 2009 štartoval na záverečnom vrchole sezóny Michal Mertiňák po boku Františka Čermáka, slovensko-český tandem postúpil v londýnskej 02 aréne do semifinále. V roku 1998 si vo dvojhre zahral na turnaji majstrov Karol Kučera. V roku 1987 ešte v ére ČSSR sa Miloslav Mečíř dostal medzi elitnú "smotánku" v singli i v debli. Vo štvorhre sa spoločne s Tomášom Šmídom tešili v londýnskej Royal Albert Hall zo zisku titulu.



Polášek vlani po päťročnej prestávke reštartoval kariéru a v tejto sezóne má skvelú fazónu. S Dodigom hneď na prvom spoločnom turnaji v tureckej Antalyi postúpili do finále. Na grandslamovom Wimbledone to dotiahli až do semifinále. Na turnaji Masters 1000 v Cincinnati získali cennú trofej po finálovom víťazstve nad svetovými jednotkami Kolumbijčanmi Juanom Sebastianom Cabalom a Robertom Farahom. Ďalší titul vybojovali v Pekingu.



Mertiňák, ktorý v minulosti hrával s Poláškovo štvorhru v Davisovom pohári, vyzdvihol výkony bývalého deblového partnera. "Filip dosiahol vynikajúci úspech. Je skvelé, že po desiatich rokoch bude mať Slovensko opäť zastúpenie na turnaji majstrov. Filip s Dodigom dosiahli v priebehu piatich mesiacov naozaj vynikajúce výsledky. Majú skvelú formu a môžu to dotiahnuť veľmi ďaleko aj v Londýne," povedal pre TASR tréner slovenskej ženskej tenisovej jednotky Viktórie Kužmovej.