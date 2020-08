Polášek s Dodigom vypadli v 1. kole na turnaji Western & Southern Open

New York 23. augusta (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek spolu s Chorvátom Ivanom Dodigom vypadli v úvodnom kole turnaja Western & Southern Open. Štvrtý nasadený pár v nedeľu nestačil na austrálsko-španielsku dvojicu Alex De Minaur, Pablo Carreno-Busta a podľahol jej po setoch 6:3, 6:7 (3) a 5:10.



Polášek s Dodigom vlani na turnaji Masters 1000 triumfovali. Podujatie sa však tento rok nekoná ako zvyčajne v Cincinnati, ale z dôvodu pandémie koronavírusu ho presunuli do New Yorku.







štvorhra - 1. kolo:



Pablo Carreno-Busta, Alex De Minaur (Šp./Aus.) - Filip POLÁŠEK, Ivan Dodig (SR/Chor.-4) 3:6, 7:6 (3), 10:5