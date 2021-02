Polášek s Hradeckou postúpili do 2. kola miešanej štvorhry

mix - 1. kolo:



Filip POLÁŠEK, Lucie Hradecká (SR/ČR) - Ivan Dodig, Latisha Chanová (Chor./Taiw.-7) 6:4, 7:5

Melbourne 12. februára (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Češkou Luciou Hradeckou sa prebojovali do 2. kola miešanej štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole vyradili siedmy nasadený chorvátsko-taiwanský pár Ivan Dodig, Latisha Chanová 6:4, 7:5.Zápas mal pikantný náboj, Polášek s Dodigom totiž hrajú spolu mužského debla. Vo štvrtok postúpili hladko do 2. kola po víťazstve 6:1, 6:3 nad španielskou dvojicou Pablo Carreno Busta, Marc Lopez. Vlani sa slovensko-chorvátsky tandem na úvodnom podujatí veľkej štvorky dostal až do semifinále. Dodig s Chanovou pred dvoma rokmi triumfovali v mixe vo Wimbledone.