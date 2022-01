Tenista Polášek po štvrťfinálovej prehre: Rozhodlo pár loptičiek

Muži - štvorhra - štvrťfinále:



Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-3) - Filip POLÁŠEK, John Peers (SR/Austr.-5) 7:6 (5), 6:4

Melbourne 25. januára (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Peersom neuspeli vo štvrťfinále štvorhry na grandslamovom Australian Open. Ako turnajové päťky prehrali s tretím nasadeným španielsko-argentínskym párom Marcel Granollers, Horacio Zeballos 6:7 (5), 4:6. Slovensko tak prišlo v Melbourne aj o posledné želiezko. Polášek neobháji deblový titul z vlaňajška, keď triumfoval po boku Chorváta Ivana Dodiga.Granollers so Zeballosom počas celého štvrťfinálového zápasu výborne returnovali. V prvom sete za stavu 4:3 viedli pri podaní súperov 40:0. Polášek s Peersom odvrátili všetky brejkbaly a v dvanástom geme mali k dispozícii setbal. Nevyužili ho však a tak rozhodnutie padlo v tajbrejku. V ňom slovensko-austrálsky tandem otočil z 2:4 na 5:4, koncovka však patrila Granollersovi s Zeballosom.V druhom dejstve sa španielsko-argentínska dvojica po rýchlom brejku ujala vedenia 3:1. Polášek s Peersom síce vyrovnali na 3:3, v závere setu však mali opäť navrch Granollers so Zeballosom. V desiatom geme premenili na returne v poradí tretí mečbal a zabezpečili si účasť v semifinále. Polášek s Peersom tak nenadviazali na vystúpenie z vlaňajšieho US Open, kde pri spoločnej grandslamovej premiére postúpili medzi elitné kvarteto.Polášek pre TASR zdôraznil, že o utorňajšej štvrťfinálovej prehre v Melbourne rozhodlo pár loptičiek. "" uviedol slovenský deblový špecialista, ktorý v januári s Peerson vyhral turnaj ATP v Sydney.