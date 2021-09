Polášek s Peersom postúpili do štvrťfinále štvorhry na US Open

muži - štvorhra - osemfinále:



Filip POLÁŠEK, John Peers (SR/Austr.-8) - Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer (Hol.-10) 4:6, 6:3, 6:4

New York 7. septembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek sa spolu s Austrálčanom Johnom Peersom prebojovali už do štvrťfinále štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open.Ôsmy nasadený pár si v pondelkovom osemfinále poradil s holandskou dvojicou Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer 4:6, 6:3, 6:4. Duel trval 2:02 h.V boji o semifinále sa Polášek s Peersom stretnú s trojkami pavúka Francúzmi Pierrom-Huguesom Herbertom a Nicolasom Mahutom.