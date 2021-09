Polášek s Peersom postúpili už do semifinále štvorhry

muži - štvorhra -štvrťfinále:



Jphn Peers, Filip POLÁŠEK (Austr./SR-8) - Pierre-Hugues Herbert, Nivolas Mahut (Fr.-3) 6:2, 6:3

New York 7. septembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek sa spolu s Austrálčanom Johnom Peersom prebojovali už do semifinále štvorhry na grandslamovom US Open. Vo štvrťfinále vyradili ako nasadené osmičky turnajové trojky Francúzov Pierrea-Huguesa Herberta s Nicolasom Mahutom hladko 6:2, 6:3.Poláškovi s Peersom skvele vyšiel úvod stretnutia, keď po rýchlom brejku si v prvom sete vybudovali rozhodujúci náskok 3:0. Výborne podávali a súperov prevýšili aj na returne. V druhom dejstve za stavu 3:3 musel ísť slovensko-austrálsky tandem pri podaní Poláška cez zhodu. Slovenský deblový špecialista si udržal servis, v ďalšom geme spolu s Peersom Francúzov brejkli a zápas už dotiahli do úspešného konca.Polášek s Peersom odštartovali spoluprácu v lete na turnajoch v zámorí po tom, ako sa slovenský daviscupový reprezentant rozišiel s Chorvátom Ivanom Dodigom, po boku ktorého vo februári triumfoval na Australian Open. V semifinále na US Open nastúpia proti víťazom súboja medzi britsko-brazílskym párom Jamie Murray, Bruno Soares a španielsko-argentínskou dvojicou Marcel Granollers, Horacio Zeballos.