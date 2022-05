Polášek sa dohodol na spolupráci s VŠC Dukla: Je to posun dopredu

Bratislava 18. mája (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek sa dohodol na spolupráci s VŠC Dukla Banská Bystrica. Deblový špecialista verí, že vďaka kvalitným podmienkam na prípravu dosiahne lepšie výsledky ako v prvej polovici sezóny, ktorú poznačili zdravotné problémy.



"Chcel by som sa poďakovať Dukle a šéfovi centra Matejovi Tóthovi za to, že sme sa dohodli a že mi dali šancu. Vďaka patrí aj štátnemu tajomníkovi pre šport Ivanovi Husárovi, ktorý to celé inicioval. Je to pre mňa posun dopredu. Športovci v Dukle dosahujú vynikajúce výsledky, či už je to lyžiarka Petra Vlhová alebo strelci. Sú to olympijskí víťazi a majstri sveta. Rád by som sa k nim priblížil. V Banskej Bystrici je k dispozícii kompletné zázemie, sú tam výborné podmienky aj na kondičnú prípravu. Som zo Zvolena, takže si tam budem vedieť vypomôcť. Bude to prínos pre nás všetkých," zdôraznil Polášek.



Vlaňajší šampión Australian Open už vo štvrtok odlieta do Paríža - dejiska Roland Garros. "Teším sa a dúfam, že s Johnom Peersom dosiahneme nejaký dobrý výsledok. V uplynulých mesiacoch to bolo také kostrbaté, mali sme obaja zdravotné problémy. Na posledných turnajoch sme však už hrali bez zdravotných obmedzení a mohli sme sa naplno vrhnúť do tréningov. Začína sa to výrazne zlepšovať. Verím, že sa to ukáže aj na veľkých turnajoch. Najlepšie by bolo zlomiť negatívnu sériu už na Roland Garros. Potom nás čaká trávnatá sezóna, ktorá vyvrcholí Wimbledonom."



Vedenie VŠC Dukla podpísalo zmluvu o spolupráci nielen s Poláškom, ale aj so Slovenským tenisovým zväzom. "Filip je zatiaľ u nás ako zmluvný športovec. Máme však v pláne, aby bol v budúcnosti zamestnanec Dukly. Verím, že spolupráca prinesie ďalšie úspechy. Tenis na Dukle dlho nebol. Budeme sa snažiť podporiť aj ďalších mladých slovenských tenistov," uviedol Tóth.



Dukla je v kontakte aj s najlepším slovenským singlistom Alexom Molčanom. "Som presvedčený o tom, že by sme mu vedeli dať adekvátne podmienky na prípravu. Celé by sa to malo dotiahnuť v priebehu pár mesiacov. Tenis bol v Dukle dlhodobo na druhej koľaji. Mnohí si myslia, že títo športovci nepotrebujú pomôcť, no je to iba špička ľadovca. Vieme im pomôcť v rámci prípravy, aj pokiaľ ide o cestovanie na turnaje."