Polášek si do debla vybral Kleina, šancu na Tokio má aj Gombos

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek si za svojho deblového partnera na OH 2020 v Tokiu vybral Lukáša Kleina. Člen NTC spĺňa hlavnú podmienku - figuruje v trojstovke svetového rebríčka ATP vo dvojhre alebo štvorhre.



Informáciu o Poláškovej voľbe potvrdil aj Igor Moška, generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu: "Áno, je to tak. Na olympiáde nás vo štvorhre budú reprezentovať Filip Polášek a Lukáš Klein," uviedol Moška pre oficiálnu webovú stránku STZ.



Kleinovi momentálne patrí 256. priečka vo dvojhre a 257. vo štvorhre. Zatiaľ si však nepripísal ani jeden štart v Davisovom pohári, čo je tiež jedno z kritérií, ktoré sa od hráča vyžadujú. "Podľa môjho názoru táto podmienka o počte štartov platí, ak by bol pozvaný do tímu, ale odmietol by štart. Lukáš bol kapitánovi Tiborovi Tóthovi k dispozícii, ale nominácia ho vždy minula. Myslím si teda, že to bude v poriadku. Uvidíme, ako sa k tomu postaví Medzinárodná tenisová federácia," vysvetlil Moška.



Generálny sekretár zväzu zároveň dodal, že Slovensko by malo mať v Tokiu zastúpenie aj vo dvojhre: "Mám informáciu, podľa ktorej by mal mať istotu štartu vo dvojhre Norbert Gombos. Počkajme však ešte, kým to bude aj čierne na bielom."