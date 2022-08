Polášek vynechá US Open: Žiť na práškoch odmietam

Bratislava 23. augusta (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek nebude obhajovať vlaňajšiu semifinálovú účasť vo štvorhre na US Open. Deblového špecialistu trápia zdravotné problémy a naposledy štartoval vo Wimbledone. Informoval o tom denník Šport.



Záverečný grandslamový turnaj sezóny odštartuje v pondelok 29. augusta. "V zásade som zranený. Dávam sa dokopy a riešim, čo ďalej. Ide o problémy s regeneráciou tela vo všeobecnosti. V podstate celá trávnatá časť sezóny predstavovala pre mňa jedno veľké utrpenie. Nie z výkonnostnej stránky, keďže v Queense sme s ´parťákom´ Johnom Peersom odohrali výborný turnaj a veľmi dobrý bol aj Wimbledon. Grandslamové štvrťfinále je vždy vynikajúce a v danej situácii predstavovalo ešte viac. Tráviť však život na práškoch z dlhodobého hľadiska nie je vízia mojej budúcnosti, tak som musel začať konať," uviedol v rozhovore pre denník Šport.



Polášek prezradil, že jeho zdravotné problémy sa hromadili dlhšie a už od Australian Open boli komplikované. Následne vynechal niekoľko turnajov. "Po návrate sa stav zlepšil a na antuke nič nenasvedčovalo tomu, že by mala nastať zmena k horšiemu. S prechodom na trávu sa tak ale stalo. V stave, v akom som bol, sa už športovať nedalo, hoci sme to ešte dotiahli až do štvrťfinále Wimbledonu. Má to však svoje fyzické i psychické limity, pretože po jednotlivých stretnutiach to už prílišná rozkoš nebola," pokračoval Polášek, ktorý zatiaľ netrénuje a nevie povedať, kedy by sa mohol vrátiť na kurty. Koniec kariéry si však nepripúšťa: "Teraz chcem hlavne plnohodnotný oddych. Aj keby bolo neviem ako zle, na kurt nejakého turnaja ešte vyleziem. Najhorší scenár je polročná pauza, po ktorej by som mal chránené miesto v rebríčku ATP. Stále som štrnásty na svete, čo by mi umožňovalo vrátiť sa na veľké podujatia."