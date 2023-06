Pole position na VC Kanady pre Verstappena,druhý odštartuje Alonso

Montreal 18. júna (TASR) - Víťazom kvalifikácie na nedeľnú Veľkú cenu Kanady F1 (20.00) sa stal líder svetového šampionátu Max Verstappen na Red Bulle. Druhý mal vyštartovať prekvapivo Nemec Nico Hülkenberg na Haase, no dodatočne mu udelili penalizáciu za nerešpektovanie červených vlajok.



Hülkenberg prišiel o tri priečky za príliš rýchlu jazdu po vyvesení vlajok. Za Verstappenom tak bude štartovať Španiel Fernando Alonso na Aston Martine pred dvojicou z Mercedesu Lewisom Hamiltonom a Georgeom Russellom. Trest dostal aj Lance Stroll za zdržanie Estebana Ocona. Kanaďan klesol z trinástej priečky na šestnástu. Japonec Juki Cunoda zasa zablokoval Hülkenberga a zo 16. priečky spadol do posledného radu na 19. pozíciu.



Pre obhajcu titulu Verstappena je to jeho 25. pole position v kariére. Dvadsaťpäťročný Holanďan sa v kvalifikácii najlepšie vysporiadal s mokrou traťou.