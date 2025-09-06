Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pole position na VC Talianska pre Verstappena, vytvoril traťový rekord

Jazdec Red Bullu Max Verstappen z Holandska sa usmieva po získaní pole position počas kvalifikácie na Veľkú cenu Británie Formuly 1 v Silverstone v Anglicku v sobotu 5. júla 2025. Foto: TASR/AP

Pre Verstappena je to 45. pole position v kariére. Holanďan bude mať v nedeľu šancu znížiť bodové manko na pilotov McLarenu.

Autor TASR
Monza 6. septembra (TASR) - Holandský pilot F1 Max Verstappen na Red Bulle odštartuje na VC Talianska z prvého miesta. Úradujúci majster sveta vyhral sobotňajšiu kvalifikáciu, keď na okruhu v Monze dosiahol traťový rekord 1:18,792 min. Druhý skončil so stratou 0,077 s Brit Lando Norris na McLarene, tretí bol jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri, ktorý je na čele celkového poradia.

Pre Verstappena je to 45. pole position v kariére. Holanďan bude mať v nedeľu šancu znížiť bodové manko na pilotov McLarenu. Piastri vedie Pohár jazdcov o 34 bodov pred Norrisom. Verstappen zaostáva za Austrálčanom o 104 bodov. Brit Lewis Hamilton, ktorý v Monze prvýkrát štartuje v kokpite Ferrari, skončil v kvalifikácii piaty. Na trať sa však vydá až ako desiaty, keďže ho penalizovali za to, že nerešpektoval žltú vlajku na predchádzajúcej VC Holandska a nespomalil.
