Pole position na VC Talianska pre Verstappena, vytvoril traťový rekord
Pre Verstappena je to 45. pole position v kariére. Holanďan bude mať v nedeľu šancu znížiť bodové manko na pilotov McLarenu.
Autor TASR
Monza 6. septembra (TASR) - Holandský pilot F1 Max Verstappen na Red Bulle odštartuje na VC Talianska z prvého miesta. Úradujúci majster sveta vyhral sobotňajšiu kvalifikáciu, keď na okruhu v Monze dosiahol traťový rekord 1:18,792 min. Druhý skončil so stratou 0,077 s Brit Lando Norris na McLarene, tretí bol jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri, ktorý je na čele celkového poradia.
Pre Verstappena je to 45. pole position v kariére. Holanďan bude mať v nedeľu šancu znížiť bodové manko na pilotov McLarenu. Piastri vedie Pohár jazdcov o 34 bodov pred Norrisom. Verstappen zaostáva za Austrálčanom o 104 bodov. Brit Lewis Hamilton, ktorý v Monze prvýkrát štartuje v kokpite Ferrari, skončil v kvalifikácii piaty. Na trať sa však vydá až ako desiaty, keďže ho penalizovali za to, že nerešpektoval žltú vlajku na predchádzajúcej VC Holandska a nespomalil.
