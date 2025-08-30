< sekcia Šport
Pole position pre Piastriho, za ním odštartuje tímový kolega Norris
McLaren potvrdil svoju úlohu favorita a zabezpečil si pole position v prvých pretekoch po letnej prestávke.
Autor TASR
Zandvoort 30. augusta (TASR) - Austrálsky pilot F1 Oscar Piastri odštartuje v nedeľňajších pretekoch VC Holandska z prvého miesta. Jazdec McLarenu uspel v kvalifikácii s časom 1:08,662 min. Za ním nasledoval s odstupom iba dvanásť tisícin sekundy jeho tímový kolega Lando Norris, najlepšiu trojku doplnil domáci Max Verstappen na Red Bulle (+0,263).
McLaren potvrdil svoju úlohu favorita a zabezpečil si pole position v prvých pretekoch po letnej prestávke. Pre Piastriho je to piata pole position v sezóne, navyše vytvoril traťový rekord. Líder MS predbehol svojho tímového kolegu, ktorý predtým absolvoval všetky tréningy a prvé dve kvalifikácie na prvom mieste. Za Verstappenom sa prekvapivo umiestnil na štvrtom mieste Isack Hadjar z francúzskeho tímu Racing Bulls, piaty bol George Russell na Mercedese. Nasledovalo duo z Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton.
Zatiaľ čo veterán Fernando Alonso z Aston Martinu skončil v nárazovom vetre desiaty, jeho tímový kolega Lance Stroll havaroval druhýkrát za dva dni. Kanaďan počas prvej kvalifikácie narazil na trávu a odletel z nej a vážne poškodil svoje auto aj v druhom tréningu v piatok.
V celkovom poradí MS vedie Piastri pred Norrisom len o deväť bodov, pričom do konca sezóny zostáva desať pretekov. Obhajca titulu Verstappen, víťaz VC Zandvoortu z rokov 2021 až 2023, už zaostáva za lídrom o 97 bodov. VC Holandska je na programe v nedeľu od 15.00.
výsledky kvalifikácie na VC Holandska:
1. Oscar Piastri (Aust./McLaren) 1:08,662 min., 2. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,012 s., 3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,263, 4. Isack Hadjar (Fr./RB) +0,546, 5. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,593, 6. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,678, 7. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +0,728, 8. Liam Lawson (N.Zél./RB) +0,838, 9. Carlos Sainz (Šp./Williams) +0,843, 10. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +0,968
