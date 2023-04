Pole position si v Baku vybojoval Leclerc pred Verstappenom a Perezom

VC Azerbajdžanu - kvalifikácia:



1. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 1:40,203 m

2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,188 s

3. 3. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +0,292

4. Carlos Sainz Jr. (Šp./Ferrari) +0,813

5. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +0,974

6. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1,050

7. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1,078

8. Juki Cunoda (Jap./Alpha Tauri) +1,378

9. Lance Stroll (Kan./Aston Martin)

10. Oscar Piastri (Aus./McLaren) obaja +1,408

11. George Russell (V. Brit./Mercedes) +1,451

12. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +1,595

13. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1,615

14. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +2,056

15. Logan Sargeant (USA/Williams) +2,192

16. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo) +2,439

17. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +2,552

18. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +3,214

19. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +4,650

20. Nyck de Vries (Hol./Alpha Tauri) +15,079

Baku 28. apríla (TASR) – Monacký motoristický pretekár Charles Leclerc bol najrýchlejší v piatkovej kvalifikácii na VC Azerbajdžanu seriálu formuly 1. Pilot Ferrari dosiahol čas 1:40,203 a do nedeľných pretekov tak vyrazí z pole position.Leclerc bol najrýchlejší v kvalifikácii prvýkrát od vlaňajšej VC Singapuru a devätnástykrát v kariére. Pole position je zároveň prvá pre Ferrari v tejto sezóne a prichádza po kvalifikačnej dominancii Red Bullu. Jazdci rakúskej stajne obsadili druhé a tretie miesto – úradujúci majster sveta Max Verstappen z Holandska stratil na Leclerca 188 tisícin sekundy a jeho mexický tímový kolega Sergio Perez 0,292 s. Monačan predviedol elitné kvalifikačné kolo aj po jazdeckej stránke, jeho tímový kolega Carlos Sainz Jr. zo Španielska skončil štvrtý s mankom 813 tisícin.Kolotoč F1 má za sebou štvortýždňovú prestávku a oproti VC Austrálie zaznamenal pokles kvalifikačnej formy aj Aston Martin – Španiel Fernando Alonso obsadil šieste miesto (+0,974) a jeho tímový kolega Lance Stroll z Kanady bol deviaty (+1,408). Do Q3 sa naopak vrátili jazdci McLarenu - Lando Norris a Oscar Piastri obsadili siedme (+1,078), respektíve desiate miesto (+1,408). Prekvapením bolo vypadnutie Brita Georga Russella na Mercedese v Q2 (11.), pričom jeho tímový kolega Lewis Hamilton obsadil piatu pozíciu.VC Azerbajdžanu je prvá v tomto ročníku so šprintovými pretekmi. Jazdcov zároveň v Baku čaká premiéra modifikovaného víkendu – piatková kvalifikácia rozhodla o poradí na štarte nedeľňajších pretekov a o štartovom rošte sobotného šprintu rozhodne sobotňajší šprintový rozstrel. Ten je na programe v sobotu dopoludnia ako skrátený formát kvalifikácie.