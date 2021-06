Poliaci musia vyhrať, Švédi sa nesústredia len na Lewandowského

E-skupina:



ŠVÉDSKO - POĽSKO /streda o 18.00, štadión Krestovskij v Petrohrade/



Rozhodcovia: Michael Oliver - Stuart Burt, Simon Bennett (všetci Angl.)



Predpokladané zostavy:



Švédsko: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Isak, Quaison

Poľsko: Szczesny - Bereszyňski, Glik, Bednarek - Jóžwiak, Moder, Krychowiak, Puchacz - Šwiderski, Zieliňski - Lewandowski



Tabuľka E-skupiny:



1. Švédsko 2 1 1 0 1:0 4*

2. SLOVENSKO 2 1 0 1 2:2 3

3. Španielsko 2 0 2 0 1:1 2

4. Poľsko 2 0 1 1 2:3 1



* - postup do osemfinále

Petrohrad 22. júna (TASR) - Futbalisti Švédska nastúpia na záverečný zápas "slovenskej" E-skupiny EURO 2020 proti Poľsku (streda 18.00 SELČ v Petrohrade) s vedomím, že už majú istú účasť v osemfinále. Miestenku vo vyraďovacej fáze získali po pondelkových zápasoch, ktoré rozhodli o tom, že aj v prípade prehry a eventuálnom poklese o dve priečky neskončia v tabuľke tretích tímov zo všetkých skupín horšie ako na štvrtom mieste.Ich súper v každom prípade potrebuje na prienik do vyraďovačky všetky tri body, keďže po prehre 1:2 so Slovákmi a remíze 1:1 so Španielskom má konte jediný, s ktorým uzatvára poradie skupiny. Šancu na postup majú okrem Švédska stále aj zvyšní traja jej účastníci vrátane Slovenska. Vo švédskom tíme visí otáznik nad štartom Albina Ekdala, ktorý pre zranenie trénoval v predošlých dňoch len individuálne. Ďalší stredopoliar Mattias Svanberg sa po koronavírusovej infekcii pripojil k mužstvu. Severania sú si vedomí, že majú vynikajúcu príležitosť vyhrať skupinu.Podľa stredopoliara Marcusa Danielsona povedie k úspechu opäť najsilnejšia zbraň Švédov - pevná defenzíva. "" povedal Danielson pre oficiálny web UEFA na margo najbližšieho súpera.Poliaci ťahajú sériu piatich zápasov bez víťazstva. Ak sa im ju podarí ustrihnúť, postúpia a môžu snívať sen o zopakovaní štvrťfinále z EURO 2016. Predtým na kontinentálnom šampionáte stroskotali dvakrát v skupine. V boji o osemfinále ich udržala nedeľná remíza so Španielskom (1:1), na duel so Švédskom nastúpia zverenci Portugalca Paula Sousu odhodlaní. Svalový problém trápi obrancu Jana Bednareka, stredopoliar Jakub Moder si sťažoval na problémy s kolenom. O tom, či budú môcť nastúpiť, rozhodnú lekári v deň zápasu. Po odpykaní trestu za vylúčenie v úvodnom súboji so Slovenskom sa do tímu vracia stredopoliar Grzegorz Krychowiak.," vyhlásil ľavý obranca Tymoteusz Puchacz. Proti Švédom si zahral v kategórii do 18 rokov, Poliaci vtedy zvíťazili 1:0. "B" poznamenal hráč, ktorý si od novej sezóny bude obliekať dres Unionu Berlín.lg mp