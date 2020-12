Poliaci napokon v Oberstdorfe nastúpia, mali negatívne testy

Oberstdorf 29. decembra (TASR) - Poľskí skokani na lyžiach napokon budú môcť štartovať už aj na prvom podujatí Turné štyroch mostíkov v nemeckom Oberstdorfe. Podľa utorňajších správ poľských médií aj agentúr DPA a APA sa v utorok ráno podrobili ďalšiemu kolu testovania na koronavírus s negatívnymi výsledkami.



V pondelok miestne orgány uvalili na poľskú reprezentáciu povinnú karanténu, dôvodom bol pozitívny test Klemensa Muraňku. Reálne tak hrozilo, že Dawid Kubacki nebude môcť obhájiť prvenstvo z minulého ročníka. A to aj napriek tomu, že Kubacki a aj dvojnásobný víťaz Turné Kamil Stoch mali testy negatívne. Informáciu sa Poliaci dozvedeli iba pár hodín pred štartom kvalifikácie. V utorok však generálny sekretár poľského zväzu Jan Winkiel informoval o zmene na základe ďalších negatívnych testov.



Ako uviedol portál sport.pl, siedmi poľskí skokani v utorok najskôr absolvujú tréningové skoky. Po nich bude nasledovať skúšobná séria a za účasti všetkých 62 účastníkov už aj 1. kolo samotnej súťaže. Je to teda zmena oproti tradičnému formátu, keď v 1. kole sa na Turné skáče k.o. systémom. Na základe výsledkov kvalifikácie sa vytvorí 25 dvojíc a víťazi duelov postúpia do 2. kola. Medzi elitnou tridsiatkou ich doplnia piati najlepší "lucky loseri". Teraz sa teda nebudú brať do úvahy výsledky pondelňajšej kvalifikácie, v ktorej dosiahol v ťažkých podmienkach za hustého sneženia najdlhší skok 1258,5 m Rakúšan Philipp Aschenwald.