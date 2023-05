Poliaci postúpili po 22 rokoch na šampionát elitnej kategórie

A-skupina I. divízie MS - sumár:



Litva - Kórejská republika 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 34. Čižas - 21. Sang-hoon, 60. Sihwan



Poľsko - Rumunsko 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

Góly: 22. Pasiut, 29. Jeziorski, 38. Fraszko, 39. Lyszczarczyk, 59. Dziubiňski, 60. Walega - 10. Péter, 55. Gajdo

Nottingham 5. mája (TASR) - Hokejisti Kórejskej republiky zvládli priamy súboj o udržanie v A-skupine I. divízie na MS v britskom Nottinghame. Litvu zdolali 2:1 a rozhodli o jej návrate do B-skupiny, odkiaľ postúpila v roku 2018. Gólom v power play rozhodol v závere Kim Sihwan - pobaltský tím odvolal brankára, keďže by na udržanie potreboval vyhrať zápas v riadnom hracom čase.Miestenku na turnaji A-kategórie majstrovstiev sveta si po 22 rokoch zaistili Poliaci. Tí zvíťazili v záverečnom zápase nad Rumunmi 6:2 a na budúci rok sa tak predstavia medzi elitou prvýkrát od roku 2002. Ich súper sa udržal vďaka triumfu Kórejčanov, v piatkovom stretnutí viedol a s favoritom držal krok do polovice zápasu. Potom však v priebehu necelých desiatich minút skórovali Bartlomiej Jeziorski, Bartosz Fraszko i Alan Lyszczarczyk a doviedli stretnutie do víťazného konca. Poliakov viedol slovenský tréner Róbert Kaláber, ktorý v minulosti pôsobil v Trenčíne, Žiline či Senici.