Futbalisti Poľska v Londýne podľahli Anglicku

Španielski futbalisti Dani Olmo (tvárou) a Jordi Alba sa tešia po strelení gólu v zápase kvalifikačnej B-skupiny MS2022 Španielsko - Kosovo v andalúzskom meste Sevilla v stredu 31. marca 2021. Foto: TASR/AP

Futbalista Severného Macedónska Goran Pandev (vpravo) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase kvalifikačnej J-skupiny MS2022 Nemecko - Severné Macedónsko v Duisburgu v stredu 31. marca 2021. Foto: TASR/AP

kvalifikácia MS 2022 - sumáre:



B-skupina:



Solún



Grécko - Gruzínsko 1:1 (0:0)



Góly: 76. Kakabadze (vlastný) - 78. Kvaracchelia







Sevilla



Španielsko - Kosovo 3:1 (2:0)



Góly: 34. Olmo, 36. Torres - 70. Halimi



Zostava Španielska: Simon – M. Llorente, Garcia (86. Ramos), Martinez, Alba – Pedri (68. Ruiz), Busquets (82. Rodri), Koke – Torres, Morata (69. Moreno), Olmo (82. Canales)







tabuľka:



1. Španielsko 3 2 1 0 6:3 7



2. Švédsko 2 2 0 0 4:0 6



3. Grécko 2 0 2 0 2:2 2



4. Gruzínsko 3 0 1 2 2:4 1



5. Kosovo 2 0 0 2 1:6 0







C-skupina:



Vilinius



Litva - Taliansko 0:2 (0:0)



Góly: 47. Sensi, 90.+4 Immobile (z 11 m)







Belfast



Severné Írsko - Bulharsko 0:0







tabuľka:



1. Taliansko 3 3 0 0 6:0 9



2. Švajčiarsko 2 2 0 0 4:1 6



3. Sev. Írsko 2 0 1 1 0:2 1



4. Bulharsko 3 0 1 2 1:5 1



5. Litva 2 0 0 2 0:3 0







D-skupina:



Sarajevo



Bosna a Hercegovina - Francúzsko 0:1 (0:0)



Gól: 60. Griezmann







Kyjev



Ukrajina - Kazachstan 1:1 (1:0)



Gól: 20. Jaremčuk - 59. Mužikov







tabuľka:



1. Francúzsko 3 2 1 0 4:1 7



2. Ukrajina 3 0 3 0 3:3 3



3. Fínsko 2 0 2 0 3:3 2



4. Bosna a Herc. 2 0 1 1 2:3 1



5. Kazachstan 2 0 1 1 1:3 1







F-skupina:



Viedeň



Rakúsko - Dánsko 0:4 (0:0)



Góly: 58. a 74. Skov Olsen, 63. Mähle, 67. Höjbjerg







Kišiňov



Moldavsko - Izrael 1:4 (1:1)



Góly: 29. Carp - 45.+2 Zahavi, 57. Solomon, 64. Dabbur, 66. Natcho, ČK: 50. Nicolaescu (Moldavsko)







Glasgow



Škótsko - Faerské ostrovy 4:0 (1:0)



Góly: 7. a 53. McGinn, 60. Adams, 70. Fraser







tabuľka:



1. Dánsko 3 3 0 0 14:0 9



2. Škótsko 3 1 2 0 7:3 5



3. Izrael 3 1 1 1 5:4 4



4. Rakúsko 3 1 1 1 5:7 4



5. Faerské ostrovy 3 0 1 2 2:8 1



6. Moldavsko 3 0 1 2 2:13 1



I-skupina:



Andorra la Vella



Andorra - Maďarsko 1:4 (0:1)



Góly: 90.+3 Pujol (z 11 m) - 45.+2 Fiola, 51. Gazdag, 58. Kleinheister, 90. Nego







Londýn



Anglicko -Poľsko 2:1 (1:0)



Góly: 19. Kane (z 11 m), 85. Maguire - 58. Moder



Zostava Poľska: Szczesny – Bednarek, Glik, Helik (54. Jozwiak) – Bereszynski, Krychowiak, Moder, Rybus – Swiderski (46. Milik), Piatek (76. Augustyniak), P. Zieliňski (89. Grosicki)







Serravalle



San Maríno - Albánsko 0:2 (0:0)



Góly: 63. Manaj, 85. Uzuni







tabuľka:



1. Anglicko 3 3 0 0 9:1 9



2. Maďarsko 3 2 1 0 10:4 7



3. Albánsko 3 2 0 1 3:2 6



4. Poľsko 3 1 1 1 7:5 4



5. Andorra 3 0 0 3 1:8 0



6. San Maríno 3 0 0 3 0:10 0







J-skupina



Duisburg



Nemecko - Severné Macedónsko 1:2 (0:1)



Góly: 63. Gündogan (z 11 m) - 45.+2 Pandev, 85. Elmas







Vaduz



Lichtenštajnsko - Island 1:4 (0:2)



Góly: 79. Frick - 12. Sävarsson, 45.+1 Bjarnason, 77. Palsson, 90.+4 Sigurjonsson (z 11 m)







Jerevan



Arménsko - Rumunsko 3:2 (0:0)



Góly: 56. Spercjan, 87. Haroyan, 89. Barseghjan (z 11 m) - 62. a 72. Cicaldau, ČK: 78. Puscas (Rumunsko)







tabuľka:



1. Arménsko 3 3 0 0 6:2 9



2. Sev. Macedónsko 3 2 0 1 9:4 6



3. Nemecko 3 2 0 1 5:2 6



4. Rumunsko 3 1 0 2 5:6 3



5. Island 3 1 0 2 4:6 3 SolúnGrécko - Gruzínsko 1:1 (0:0)Góly: 76. Kakabadze (vlastný) - 78. KvaraccheliaŠpanielsko - Kosovo 3:1 (2:0)Góly: 34. Olmo, 36. Torres - 70. HalimiZostava Španielska: Simon – M. Llorente, Garcia (86. Ramos), Martinez, Alba – Pedri (68. Ruiz), Busquets (82. Rodri), Koke – Torres, Morata (69. Moreno), Olmo (82. Canales)C-skupina:Litva - Taliansko 0:2 (0:0)Góly: 47. Sensi, 90.+4 Immobile (z 11 m)Severné Írsko - Bulharsko 0:0Bosna a Hercegovina - Francúzsko 0:1 (0:0)Gól: 60. GriezmannUkrajina - Kazachstan 1:1 (1:0)Gól: 20. Jaremčuk - 59. MužikovRakúsko - Dánsko 0:4 (0:0)Góly: 58. a 74. Skov Olsen, 63. Mähle, 67. HöjbjergMoldavsko - Izrael 1:4 (1:1)Góly: 29. Carp - 45.+2 Zahavi, 57. Solomon, 64. Dabbur, 66. Natcho, ČK: 50. Nicolaescu (Moldavsko)Škótsko - Faerské ostrovy 4:0 (1:0)Góly: 7. a 53. McGinn, 60. Adams, 70. FraserAndorra - Maďarsko 1:4 (0:1)Góly: 90.+3 Pujol (z 11 m) - 45.+2 Fiola, 51. Gazdag, 58. Kleinheister, 90. NegoAnglicko -Poľsko 2:1 (1:0)Góly: 19. Kane (z 11 m), 85. Maguire - 58. ModerZostava Poľska: Szczesny – Bednarek, Glik, Helik (54. Jozwiak) – Bereszynski, Krychowiak, Moder, Rybus – Swiderski (46. Milik), Piatek (76. Augustyniak), P. Zieliňski (89. Grosicki)San Maríno - Albánsko 0:2 (0:0)Góly: 63. Manaj, 85. UzuniNemecko - Severné Macedónsko 1:2 (0:1)Góly: 63. Gündogan (z 11 m) - 45.+2 Pandev, 85. ElmasLichtenštajnsko - Island 1:4 (0:2)Góly: 79. Frick - 12. Sävarsson, 45.+1 Bjarnason, 77. Palsson, 90.+4 Sigurjonsson (z 11 m)Arménsko - Rumunsko 3:2 (0:0)Góly: 56. Spercjan, 87. Haroyan, 89. Barseghjan (z 11 m) - 62. a 72. Cicaldau, ČK: 78. Puscas (Rumunsko)

Bratislava 1. apríla (TASR) - Poľskí futbalisti prehrali v stredajšom stretnutí I-skupiny kvalifikácie MS 2022 v Anglicku 1:2. Ďalší súper Slovenska na ME Španielsko zdolalo v B-skupine v Seville Kosovo 3:1. O veľké prekvapenie sa postarali Severní Macedónci, ktorí v J-skupine vyhrali v Nemecku 2:1.Poliaci nastúpili vo Wembley bez Roberta Lewandowského. Kanonier Bayernu Mníchov sa zranil v predchádzajúcom dueli s Andorrou. Domáci otvorili skóre v 19. minúte, keď premenil jedenástku Harry Kane. Po zmene strán sa však presadil Jakub Moder po veľkej hrúbke obrancu Johna Stonesa. Nakoniec sa predsa tešili domáci vďaka Harrymu Maguireovi, ktorý v 85. minúte halfvolejom po rohu zariadil triumf favorita. Angličania sú na čele tabuľky o dva body pred Maďarskom, ktoré uspelo v Andorre 4:1. Poliaci sú až štvrtí za Albánskom. To sa nadrelo, ale v San Maríne vybojovalo víťazstvo 2:0.Španieli chceli odčiniť nepresvedčivý výkon zo zápasu v Gruzínsku, kde vyhrali až gólom v nadstavenom čase duelu. Obranu Kosova však prekonali až v 34. minúte, keď otvoril skóre Dani Olmo, vzápätí pridal druhý zásah domácich Ferran Torres. V 70. minúte skorigoval Besar Halimi do odkrytej bránky po chybnom vybehnutí domáceho brankára, ale o päť minút neskôr vrátil Španielom dvojgólové vedenie Gerard Moreno, ktorý zároveň stanovil konečný výsledok.O šok sa v Duisburgu postarali Severní Macedónci. V zápase J-skupiny zdolali domácich Nemcov 2:1. V závere prvého polčasu sa presadil Goran Pandev. Domáci síce dokázali po zmene strán vyrovnať, keď Ilkay Gündogan premenil penaltu, ale v 85. minúte Elif Elmas rozhodol o najväčšom prekvapení stredajšieho programu.V druhom duely "jéčka" Arménski hráči zvíťazili nad Rumunskom 3:2. V domácom prostredí dokonalo zužitkovali vylúčenie Georgea Puscasa v 78. minúte, keď medzi 87. a 89. minútou otočili stav zápasu z 1:2. Arméni zažívajú skvelý štart do kvalifikácie, keď v marci vyhrali všetky tri duely a sú na čele tabuľky s trojbodovým náskokom pred Severným Macedónskom, Nemci sú o skóre tretí.