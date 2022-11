Poliaci triumfovali v C-skupine nad Saudskou Arábiou

C-skupina, 2. kolo:



Poľsko - Saudská Arábia 2:0 (1:0)



Góly: 39. Zielinski, 82. Lewandowski, ŽK: Kiwior, Cash, Milik - Al-Malki, Al-Amri. Rozhodovali: Sampaio - Boschilia, Pires (všetci Braz.), 44.259 divákov.



Poľsko: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Krychowiak, Bielik – Milik (71. Piatek), Zielinski (63. Kaminski), Frankowski – Lewandowski



Saudská Arábia: Al-Owais – Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulaihi, Al-Breik (65. Al-Ghanam) – Al-Malki (85. Al-Aboud) – Al-Najei (46. Al Abed, 90.+5 Bahbri), Kanno – Al-Buraikan, Al-Shehri (86. Ad-Dawsari), Al-Dawsari

Al Raján 26. novembra (TASR) - Futbalisti Poľska triumfovali vo svojom druhom zápase na MS v Katare nad Saudskou Arábiou 2:0 a dostali sa priebežne na čelo C-skupiny. V 39. minúte sa presadil Piotr Zielinski a víťazstvo spečatil svojím prvým zásahom na svetových šampionátoch kanonier Robert Lewandowski v 82. minúte. Saudi nepremenili v prvom polčase za stavu 0:1 pokutový kop.Lewandowski sa dočkal gólu vo svojom piatom dueli na MS a jeho tím si výrazne zlepšil pozíciu v boji o postup do osemfinále. Oporou bol brankár Wojciech Szczesny, ktorý okrem penalty zneškodnil viaceré ďalšie nebezpečné pokusy súpera. Saudská Arábia štartuje na šiestych MS, najlepšie si viedla v roku 1994, keď prehrala v osemfinále. Po sobote priebežne klesla na druhé miesto s tromi bodmi, ktoré senzačne získala v prvom stretnutí s Argentínou.Od 20.00 SEČ bol na programe štvrtý zápas skupiny medzi Argentínou a Mexikom na štadióne Lusail. Stretnutia tretieho a záverečného kola skupiny sa hrajú v stredu 30. novembra, keď v rovnakom čase o 20.00 nastúpi Poľsko proti Argentíne a Saudská Arábia sa stretne s Mexikom.Reprezentanti Saudskej Arábie začali v stretnutí lepšie a v 13. minúte Mohamed Kanno vystrelil z diaľky, brankár Wojciech Szczesny však vytiahol dôležitý zákrok. Poliaci si tiež vypracovali šancu, keď sa po rohovom kope dostal k hlavičke Krystian Bielik, ale dobre postavený útočník Al-Shehri zabránil gólu. V 39. minúte sa však dobre zorientoval pre bránkarom Mohammedom Al-Owaisom poľský kanonier Robert Lewandowski, našiel Piotra Zielinskeho a ten strelil svoj 10. gól v reprezentácii. Na konci prvého polčasu arbiter Sampaio aj s pomocou VAR-u ukázal na biely bod, no Saudi možnosť vyrovnať z pokutového kopu nevyužili. Salem Al-Dawsari ju nepremenil a z dorážky neuspel proti Szczesnemu ani Mohammed Al-Breik.V druhej časti boli naďalej viac aktívnejší Saudi a v 55. minúte mali opäť šancu. Feras Al-Buraikan sa dostal medzi poľských obrancov, no nedokázal zakončiť. Lopta sa však odrazila k Al-Dawsarimu, ale zblízka neprekonal Szczesneho. Poliaci robili chyby v obrane, napriek tomu sa dostali do stopercentných šancí. Przemyslaw Frankowski centroval z ľavej strany a našiel v šestnástke Arkadiusza Milika, ktorý hlavičkoval do brvna. Krátko potom trafil do žrde aj Lewandowski. Útočník FC Barcelona si to však vynahradil v 82. minúte stretnutia, keď využil obrovskú chybu Abdulelaha Almalkiho a sám pred brankárom spečatil triumf Poliakov.