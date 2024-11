Poliaci v LN prehrali so Škótmi gólom v nadstavení, zostúpili do béčka

Liga národov - A-divízia



1. skupina:



Chorvátsko - Portugalsko 1:1 (0:1)



Góly: 65. Gvardiol - 33. Joao Felix







Poľsko - Škótsko 1:2 (0:1)



Góly: 59. Piatkowski - 3. McGinn, 90.+3. Robertson







tabuľka:



1. Portugalsko 6 4 2 0 13:5 14*



2. Chorvátsko 6 2 2 2 8:8 8*



3. Škótsko 6 2 1 3 7:8 7**



4. Poľsko 6 1 1 4 9:16 4***







4. skupina:



Srbsko - Dánsko 0:0







Španielsko - Švajčiarsko 3:2 (1:0)



Góly: 32. Pino, 68. Bryan Gil, 90.+3. Zaragoza (z 11 m) - 63. Monteiro, 85. Zeqiri (z 11 m)







tabuľka:



1. Španielsko 6 5 1 0 12:3 16*



2. Dánsko 6 2 2 2 7:5 8*



3. Srbsko 6 1 3 2 3:6 6**



4. Švajčiarsko 6 0 2 4 5:13 2***







*-postup do štvrťfinále



**-baráž o účasť v A-divízii



***-zostup do B-divízie







C-divízia



2. skupina:



Kosovo - Litva 1:0 (1:0)



Gól: 5. Jashari, ČK: 45. Jashari (Kosovo)







Rumunsko - Cyprus 4:1 (2:0)



Góly: 42., 80. a 83. Marin, 2. Birligea - 52. Pittas, ČK: 77. Laifis (Cyprus) po 2. ŽK







tabuľka:



1. Rumunsko 5 5 0 0 13:3 15



2. Kosovo 5 4 0 1 10:4 12



3. Cyprus 6 2 0 4 4:13 6



4. Litva 6 0 0 6 4:11 0***







3. skupina:



Luxembursko - Severné Írsko 2:2 (0:1)



Góly: 72. Korac, 75. Rodrigues - 19. Price, 50. Bradley







Bulharsko - Bielorusko 1:1 (1:0)



Góly: 12. Panajotov - 70. Martynovič







tabuľka:



1. Severné Írsko 6 3 2 1 11:3 11*



2. Bulharsko 6 2 3 1 3:6 9**



3. Bielorusko 6 1 4 1 3:4 7



4. Luxembursko 6 0 3 3 3:7 3







*-postupujúci do B-divízie



**-postupujúci do baráže o postup do B-divízie



***-zostup do D-divízie







D-divízia



1. skupina:



Lichtenštajnsko - San Maríno 1:3 (1:0)



Góly: 40. Sele - 46. Lazzari, 66. Nanni (z 11 m). 77. Golinucci







tabuľka:



1. San Maríno 4 2 1 1 5:3 7*



2. Gibraltár 4 1 3 0 4:3 6**



3. Lichtenštajnsko 4 0 2 2 3:6 2







*postup do C-divízie



**postup do baráže o účasť v C-divízii

Bratislava 19. novembra (TASR) - Futbalisti Dánska a Chorvátska postúpili v pondelok do štvrťfinále Ligy národov. Dáni v priamom súboji o účasť medzi najlepšou osmičkou remizovali v Srbsku 0:0 a udržali sa pred súperom na druhej priečke 4. skupiny. Chorvátom stačil na postup z 1. skupiny A-divízie domáci nerozhodný výsledok 1:1 s Portugalskom.Portugalcov už nemohlo nič zosadiť z prvého miesta, no napriek tomu sa v Záhrebe ujali vedenia. V 33. minúte sa ofsajdovej pasci vyhol Joao Felix a samostatný únik na brankára premenil. Potrebný nerozhodný stav zariadil v 65. minúte Joško Gvardiol. Škóti viedli v Poľsku od 3. minúty, keď sa presadil John McGinn. V tom čase ich od posunu na druhú pozíciu a účasti vo štvrťfinále delil jediný gól. V 59. minúte však vyrovnal nádhernou strelou z hranice šestnástky do horného rohu brány Kamil Piatkowski a Škóti v tom čase zostupovali. Lenže v tretej minúte nadstaveného času ich spasil hlavičkou Andrew Robertson po centri Johna Souttara a poslal do "béčka" Poliakov.Španieli mali už pred posledným 6. kolom istotu prvého miesta a so skupinovou časťou sa rozlúčili víťazstvom nad zostupujúcim Švajčiarskom 3:2. Dáni obsadili 2. pozíciu o dva body pred Srbskom.Prvú priečku v 3. skupine C-divízie si udržali Severní Íri, ktorí remizovali v Luxembursku 2:2 a postúpili vyššie. Najviac bodov v 2. skupine "céčka" získali Rumuni, no ešte sa musí doriešiť osud ich zápasu s Kosovom, ktorý sa nedohral. Litva prehrala v Kosove 0:1 a nezískala v šiestich dueloch ani bod. Určite tak zostúpi. Luxembursko obsadilo poslednú priečku, no bude hrať baráž o udržanie sa v C-divízii, pokiaľ Azerbajdžan v utorok nezdolá v "slovenskej" skupine Švédov.