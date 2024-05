POLIACI V TOM MAJÚ JASNO: So SR prehráme 1:5, prognózuje médium

Ostrava 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti dnes zvíťazia nad Poľskom 5:1. Tvrdí to poľský hokejový web polishpuck.com, ktorý pred MS v Ostrave prognózoval všetky zápasy Poliakov v ostravskej skupine aj s výsledkami: "Videli sme, ako vyzeral nedávny zápas v Žiline (víťazstvo SR 6:1, pozn.). Červeno-bieli začali hrozne a teraz má Slovensko ešte silnejšiu zostavu než vtedy. Nevidíme spôsob, ako by Poľsko mohlo zvíťaziť v tomto zápase."



Poliaci zatiaľ do istej miery prekonávajú očakávania stránky, ktorá nepočítala s remízou na štarte turnaja. V prvom zápase získali bod po prehre s Lotyšskom 4:5 po predĺžení, pričom predpovedal hladkú prehru 1:4. S favoritom skupiny Švédskom očakával vysokú prehru 0:11, no realita priniesla miernejší výsledok 1:5. Spomínaný web bol zatiaľ najbližšie k správnemu tipu v utorňajšom zápase s Francúzskom, v ktorom predpovedal prehru 3:5, napokon sa to skončilo 2:4. Prehry bez bodového zisku očakáva aj v súbojoch s USA (2:9) a Nemeckom (2:6), pričom prvého víťazstva by sa Poliaci mali dočkať v záverečnom zápase skupiny proti Kazachstanu 2:1 po predĺžení. "Tento zápas bude ako siedme finále o Stanleyho pohár. Víťazstvo nemusí zaručiť udržanie sa, ale môže nastať situácia, že práve tento duel zaváži. Rozpis turnaja to zariadil tak, že práve v poslednom zápase budeme mať najväčšiu šancu na víťazstvo," uviedol polishpuck.com







/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/