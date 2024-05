Poliaci vypadli z elitnej kategórie po prehre s Kazachmi

B-skupina /Ostrava/:



Kazachstan - Poľsko 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



Góly: 13. Michajlis (Šestakov), 51. Orechov (Michajlis, Danijar), 55. Starčenko - 10. Walega (Lyszczarczyk, Bryk). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), MacFarlane (Kan.) – Lundgren, Nyqvist (obaja Švéd.), vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9109 divákov



Kazachstan: Šutov - Metalnikov, Beketajev, Orechov, Danijar, Dichanbek, Breus, Koroljov, Gajtamirov - Rymarev, Orimbekov, Starčenko - Michajlis, Muchametov, Paňukov - Muratov, Šestakov, Savickij - Rachmanov, Bojko, Asetov



Poľsko: Murray - Kolusz, Wanacki, Kruczek, Wajda, Bryk, Dronia, Górny, Kostek - Fraszko, Pasiut, Wronka - Michalski, Dziubinski, Lyszczarczyk - Walega, Pas, Macias - Zygmunt, Komorski, Urbanowicz



tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 6 6 0 0 0 29:8 18*



2. USA 6 4 0 1 1 31:13 13*



3. Nemecko 6 4 0 0 2 28:21 12*



4. SLOVENSKO 6 3 1 1 1 25:17 12







5. Lotyšsko 6 1 3 0 2 16:23 9



6. Kazachstan 7 2 0 0 5 12:31 6



7. Francúzsko 6 1 0 1 4 10:20 4







8. Poľsko 7 0 0 1 6 11:29 1**







* istý postup do štvrťfinále



* istý zostup



Ostrava 20. mája (TASR) - Hokejisti Poľska vypadli z elitnej kategórie MS a v nasledujúcej sezóne budú hrať v A-skupine I. divízie. Rozhodla o tom ich prehra s Kazachstanom 1:2 v pondelňajšom zápase základnej B-skupiny na MS v Ostrave. Obsadili v nej posledné 8. miesto a spoločne s posledným tímom pražskej A-skupiny Veľkou Britániou sa v pozícii nováčika neudržali v elitnej kategórii.Poliaci, ktorých viedol Slovák Róbert Kaláber, potrebovali v záverečnom zápase oboch tímov na MS zvíťaziť v riadnom hracom čase, Kazachstanu by stačila aj remíza po 60 minútach. V prvej tretine síce viedli po góle Kamila Walegu, no Nikita Michajlis vyrovnal. Rozhodujúci gól strelil v 51. minúte obranca Valerij Orechov. Poliaci získali v "slovenskej" B-skupine iba jeden bod za remízu s Lotyšskom po riadnom hracom čase v úvodnom zápaseAktívnejšie vstúpili do zápasu Poliaci, ktorí sa po niekoľkých nepremenených príležitostiach v 10. minúte ujali vedenia. Walega zblízka dorazil puk po strele Lyszczarczyka, čím sa postaral o prvú využitú presilovku svojho tímu na turnaji. V 13. minúte vyrovnal Michajlis, keď Wajdovi unikol po pravej strane a prestrelil Murrayho - 1:1.Vypredaná ostravská aréna videla v druhej tretine vyrovnaný hokej a aj dve presilovky Kazachov, no Poliakov v nich viackrát podržal brankár Murray.Dôležitý moment priniesla 51. minúta, v ktorej Orechov prestrelil Murrayho. Poliaci spravili v snahe vyrovnať chybu a v 55. minúte Starčenko zakončil samostatný únik tretím gólom - 3:1. V záverečných minútach sa pokúsili zvrátiť výsledok počas hry bez brankára, ale Kazachovia si už dôležité víťazstvo nenechali vziať.